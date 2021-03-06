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06 Mar 2021 - 19:15- Siyaset G: 06 Mar 2021 - 19:16

Trump'ın Başı Dertten Kurtulmuyor! Yeni Dava Yolda!

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yeni bir dava yolda. Halkı isyana teşvik ettiği gerekçesi ile dava açılacak.

Ali Kurt
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Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Eric Swalwell, 6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle "halkı isyana teşvik ettiği" suçlamasıyla eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı dava açtı.

65 sayfalık dava dilekçesini Washington DC'deki federal mahkemeye sunan Demokrat vekil, Trump'ın Kongre baskınında halkı isyana teşvikten yargılanması gerektiğini savundu.

Trump'ın yanı sıra Trump'ın büyük oğlu, Cumhuriyetçi vekil Mo Brooks ve Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'yi de dava eden Swalwell, söz konusu kişilerin 6 Ocak'taki mitingde yaptıkları konuşmalarla orada bulunanları baskına teşvik ettiklerini ileri sürdü.

Daha önce de Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Bennie Thompson, 6 Ocak'taki Kongre olaylarında "halkı isyana teşvik ettiği" gerekçesiyle Trump aleyhinde dava açmıştı.

Eski ABD Başkanı Trump hakkında halen seçim sonuçlarıyla ilgili Georgia eyalet yetkililerine baskı yaptığı gerekçesiyle başlatılan bir soruşturma ve New York'taki işletmeleriyle ilgili devam eden bazı yasal süreçler bulunuyor.

ABD'de eski başkanlara, görev süreleri içindeki başkanlıkla ilgili eylemlerinden daha sonra sorumlu tutulmamaları için geniş yasal koruma ayrıcalıkları veriliyor. Ancak hem Swalwell hem de Thompson dava başvurularında "6 Ocak'taki suçun Trump'ın başkanlık göreviyle ilgili değil, kişisel inisiyatifiyle ilgili olduğunu" ve dolayısıyla yargılamanın olması gerektiğini savunuyor.

Trump, Kongre baskını dolayısıyla halkı isyana teşvik suçlaması kapsamında Senato Genel Kurulunda 13 Şubat'ta yapılan azil oylamasında aklanmıştı.

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06 Mar 2021 - 19:15 AA - Siyaset

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