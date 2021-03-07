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07 Mar 2021 - 12:59- Siyaset G: 07 Mar 2021 - 13:11

CHP'den "ayna" temalı kadınlar günü paylaşımı

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"Kendime ve çevreme ayna tutunca fark ettim. Hepimiz birbirimizin sonsuz yansıması, birbirimizin farklılığıyız ve birlikteyiz"
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CHP, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "ayna" temalı bir video paylaştı.

CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, aynaya bakan farklı meslek grupları ve kesimlerden kadınlar yer aldı.

Videoda, şu ifadelere yer verildi: "Neyim ben, kimim, gerçek miyim? Yoksa sadece bir yansıma, bir yanılsama mıyım? Hayır. Biliyorum daha fazlasıyım. Ayna beni kıskanmaz, kandırmaz, engel olmaz, zarar vermez, hatalarımdan faydalanmaz. Ayna üzerine düşeni yapar. Ona bir adım atarsam o da bana bir adım atar. Ağlarsam ağlar, gülersem de gülüşüme gülüş katar. Düşersem düşer ama benim kadar da hızlı kalkar. Hep gözümün içine bakar, aydınlığı benimle artar. Beni benim gözümden tartar. Kalbi benimle atar. Sevincime sevinç katar. Çekingenliğimde korkaklık, kibarlığımda zayıflık aramaz. Her şeye rağmen, onu kırmazsam, kırılmaz. Kendime ve çevreme ayna tutunca fark ettim. Hepimiz birbirimizin sonsuz yansıması, hepimiz birbirimizin farklılığıyız ve birlikteyiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."
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07 Mar 2021 - 12:59 AA Ankara- Siyaset

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