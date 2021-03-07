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07 Mar 2021 - 19:46- Sağlık G: 07 Mar 2021 - 19:47

7 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Türkiye'de 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi
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Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 735 oldu. Son 24 saatte 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 122 bin 851'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417, vefat sayısı 29 bin 30, ağır hasta sayısı 1261 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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07 Mar 2021 - 19:46 AA Ankara- Sağlık

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