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07 Mar 2021 - 19:52- Siyaset G: 07 Mar 2021 - 19:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum"

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"Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" "Ayrımcılık, hak gaspı ve şiddet başta olmak üzere aile, eğitim, iş ve toplum hayatında kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı meselelerin çözüme kavuşturulması için birçok hukuki ve idari reform ile çok ileri düzenlemeleri hayata geçirdik" "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıy
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ve toplum yapısının temel direği olan kadınların eğitimden sanata, ekonomiden siyasete tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini çok önemsediğini vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşımak, hedeflerimize ulaşmak için kadınıyla erkeğiyle bütün bir millet olarak omuz omuza geleceğe yürüyeceğiz. Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan bütün kadınlarımızla gurur duyuyorum. Ayrımcılık, hak gaspı ve şiddet başta olmak üzere aile, eğitim, iş ve toplum hayatında kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı meselelerin çözüme kavuşturulması için birçok hukuki ve idari reform ile çok ileri düzenlemeleri hayata geçirdik. Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz."

Açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendirecek adımlara yer verdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Diğer taraftan aile yapımızı ifsat etmeyi amaçlayan her türlü girişim ve söylemin de karşısında durmaya, kadın ve erkek bir bütün olarak ailenin kutsiyetini korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar tebrik ediyor, annelerimizi, eşlerimizi, kız çocuklarımızı, kardeşlerimizi, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

# 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan, türkiye, 8 mart, dünya kadınlar günü

07 Mar 2021 - 19:52 AA İstanbul- Siyaset

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