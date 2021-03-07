KADEM "Kadın Haklarına Dair İlkelerini" açıklayacak

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadın Haklarına Dair İlkelerini" açıklayacak.
KADEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kadın haklarını korumaya ilişkin ilkeleri, kültür coğrafyasının değerleriyle harmanlayarak yarın 11.00'de ilan edecek.
"Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet" sloganıyla yola çıkan KADEM'in ilkeler bildirgesi programı, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla pandemi şartları nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek.
Programın tamamı, KADEM'in Twitter ve Youtube hesaplarından naklen yayınlanacak ve yayının ardından imzaya açılacak bildirgeye "www.imzamiatarim.com" adresinden destek verilebilecek.
Genç KADEM de gün boyu meydanlarda "Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi"ni dağıtarak, çağrıya katkıda bulunacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.