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07 Mar 2021 - 21:32- Yaşam G: 07 Mar 2021 - 21:33

KADEM "Kadın Haklarına Dair İlkelerini" açıklayacak

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"Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet" sloganıyla yola çıkan KADEM'in ilkeler bildirgesi programı, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla pandemi şartları nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek.
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Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadın Haklarına Dair İlkelerini" açıklayacak.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kadın haklarını korumaya ilişkin ilkeleri, kültür coğrafyasının değerleriyle harmanlayarak yarın 11.00'de ilan edecek.

"Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet" sloganıyla yola çıkan KADEM'in ilkeler bildirgesi programı, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla pandemi şartları nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek.

Programın tamamı, KADEM'in Twitter ve Youtube hesaplarından naklen yayınlanacak ve yayının ardından imzaya açılacak bildirgeye "www.imzamiatarim.com" adresinden destek verilebilecek.

Genç KADEM de gün boyu meydanlarda "Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi"ni dağıtarak, çağrıya katkıda bulunacak.
# Kadın Haklarına Dair İlkeleri, KADEM, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 8 mart, dünya kadınlar günü, destek, pandemi

07 Mar 2021 - 21:32 AA İstanbul- Yaşam

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