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08 Mar 2021 - 22:40- Siyaset G: 08 Mar 2021 - 22:41

AK Parti'nin Kadın Kolları Yeni Başkanı Ayşe Keşir seçildi

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AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı. Ayşe Keşir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir sürdürecek. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Ayşe Keşir, 1162 delegenin oyunu alarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi.

- Yeni MKYK

Kongreyle birlikte yeni Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de belirlendi. Buna göre, 50 kişilik MKYK listesi şu isimlerden oluştu:

"Aslı Seren, Asya Setinay Karagül, Ayla Gündoğmuş, Ayşe Nevin Sert, Ayşegül Eren Özdemir, Ayten Aydın, Berçin Havva Öztürk, Betül Gürlük, Burcu Gökalp, Canan Baran İzgi, Dilara Tabak, Dilek Kaya, Dora Kübra Yıldız, Edibe Sinem Ersoy, Elif Yeşim Aras, Emine Yavuz Gözgeç, Fadime Özkan, Fatma Ataseven, Fatma Balcı Acar, Fatma Hatap, Fatma Kara, Fatoş Gürkan, Gözde Keskin Özalp, Gerçek Tekin, Güler Yüksekdağ, Hande Tuncer, Hatice Atan, Havva Sibel Güneş Söylemez, Hazal Dizman, Hülya Özen, Kübra Dörtkardeş, Leman Yenigün Aksay, Mualla Varol, Nazan Aktaş Gökşin, Neslihan Ay, Nesrin Semiz, Nihan Turan Sakaltaş, Nilgün Ök, Nuran Alim, Oya Eronat, Pınar Doğan Aksoy, Reşide Yüksel, Sebile Hanım Ayar, Sena Aktürk, Suna Kepolu Ataman, Tülay Beşkonak Özçay, Yasemin Batur, Yıldız Güngör, Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, Züleyha Karademir."
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08 Mar 2021 - 22:40 AA Ankara- Siyaset

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