Federasyon Beklenen Açıklamayı Yaptı! Süper Lig'de 30. Haftanın Hakemleri!

Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
12 Mart Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
13 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya
14 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
15 Mart Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.