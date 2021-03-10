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10 Mar 2021 - 16:44- Siyaset G: 10 Mar 2021 - 16:45

AK Parti MHP kurultayına geniş heyetle katılacak

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Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı'na AK Parti geniş bir heyetle katılım sağlayacak.
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Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı'na AK Parti geniş bir heyetle katılım sağlayacak.

Edinilen bilgiye göre, MHP'nin 18 Mart Perşembe günü gerçekleştireceği kurultaya AK Parti'yi temsilen Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu katılacak.
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10 Mar 2021 - 16:44 AA Ankara- Siyaset

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