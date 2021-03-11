Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "iletişim fakülteleri" açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde iletişim fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter'dan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gençlere "üniversite tercihlerinde iletişim fakültelerini dikkate almaları" çağrısına ilişkin açıklama yaptı.
Bahçeli'ye bu anlamlı çağrısından dolayı şükranlarını sunan Altun, şunları kaydetti:
"Ülkemizin menfaatlerine karşı medyanın önemli bir bölümü 5. kol faaliyeti yürütüyor. Yalanlar üzerine inşa ettikleri gündemlerini hakikatin sesiyle buluşturmalıyız. Bu medya kuşatmasını da kırmak ve sadece ülkemizde değil tüm dünyada hakikatin sesini yükseltmek için sürdürdüğümüz iletişim seferberliğinde hepimize büyük sorumluluk düşüyor.
Ülkemizin her bir ferdinin bu mücadeleye omuz vereceğine yürekten inanıyorum. İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde, iletişim fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor. İletişim fakültesi hocalarımızı, öğrencilerimizi ve tüm gençlerimizi Türkiye'nin iletişimini birlikte yapmaya davet ediyorum."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.