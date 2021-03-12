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12 Mar 2021 - 17:22- Spor G: 12 Mar 2021 - 17:23

Yıldız Futbolcudan Kızılay'a Ziyaret! Vakıf İş Birliği Geldi!

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Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam'dan Türk Kızılay'ını ziyaret etti. Ziyaretle birlikte kendi vakfı hakkında bilgiler veren yıldız oyuncu ortak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ali Kurt
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Fenerbahçe'nin Senegalli oyuncusu Mame Thiam, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ziyaret etti.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, kurumun İstanbul ofisinde gerçekleşen ziyarette, olası iş birlikleri ve futbolcu Thiam'ın Senegal'de kurduğu Mame Thiam Vakfı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay'ın, Senegal Delegasyonu aracılığıyla ülkede ihtiyaç sahipleri ve yetimler için yürüttüğü yardımlar ile açılan su kuyuları hakkında bilgi verdi. Fenerbahçeli Mame Thiam da kendi adına kurduğu vakıfta özellikle yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için yaptığı insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgiler sundu.

Görüşmede, Kızılay ve Mame Thiam Vakfının sosyal yardım konusunda irtibatta kalmaları temennisinde bulunuldu.

Futbolcu Mame Thiam, Kızılay Başkanı Kınık'a imzaladığı formasını hediye ederken, Kınık da Thiam'a Kızılay'ın Kurtuluş Gemisi'nin resmedildiği tabağı takdim etti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Fenerbahçeli futbolcu Thiam, duyarlı bir vatandaşın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonrası Mame Thiam Vakfı aracılığıyla Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Baltacı köyünde bulunan okulu restore ederek yüz yüze eğitim dönemine hazırlamış ve öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almalarına destek olmuştu.

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12 Mar 2021 - 17:22 AA İstanbul- Spor

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