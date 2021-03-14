Ankara Çubuk İlçesinde Otomobil Devrildi! 7 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobilin çarptığı iki yaya ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Mustafa Seçen yönetimindeki 38 SP 395 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda kontrolden çıkararak devrildikten sonra kaldırımda yürüyüş yapan Harun ve Binnur Subaşı çiftine çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ve yayalar ile araçta bulunan Yusuf Karul, Onur Güzel, Kadir Berber ve Batuhan Göktaş yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.