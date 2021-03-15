Ürküten Araştırma: Kanser hücreleri uyku haline geçerek kemoterapiden kaçabilir

ABD'li bilim insanları, kanser hücrelerinin uyku haline geçerek kemoterapinin yıkıcı etkisinden kurtulabileceğini tespit etti.

New York City’de bulunan Weill Cornel Tıp Fakültesindeki uzmanlar tarafından yürütülen araştırma, kanser hücrelerinin bir tür “kış uykusuna” yatarak kemoterapi tedavisine direnç gösterdiklerini kanıtladı.

Fareler üzerinde yapılan deneyler, özellikle bir tür kan kanseri türü olan akut miyeloid lösemide (AML) hastalıklı hücrelerin uyku haline geçerek kemoterapinin yıkıcı etkisinden kaçabildiğini ve tedavi sonrası yeni kanser hücreleri oluşturabildiğini gösterdi.

Çalışma, “American Association for Cancer Research” dergisinde yayımlandı.