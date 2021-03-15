Ürküten Araştırma: Kanser hücreleri uyku haline geçerek kemoterapiden kaçabilir

ABD'li bilim insanları, kanser hücrelerinin uyku haline geçerek kemoterapinin yıkıcı etkisinden kurtulabileceğini tespit etti.
New York City’de bulunan Weill Cornel Tıp Fakültesindeki uzmanlar tarafından yürütülen araştırma, kanser hücrelerinin bir tür “kış uykusuna” yatarak kemoterapi tedavisine direnç gösterdiklerini kanıtladı.
Fareler üzerinde yapılan deneyler, özellikle bir tür kan kanseri türü olan akut miyeloid lösemide (AML) hastalıklı hücrelerin uyku haline geçerek kemoterapinin yıkıcı etkisinden kaçabildiğini ve tedavi sonrası yeni kanser hücreleri oluşturabildiğini gösterdi.
Çalışma, “American Association for Cancer Research” dergisinde yayımlandı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.