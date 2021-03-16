Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlanıyor! Bakan Selçuk'tan Anlamlı Paylaşım...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü kutladı.Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, sosyal hizmet çalışanlarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:
"Sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olan sosyal hizmetlerimizi tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde her geçen gün daha ileri taşıyoruz. Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü kutluyor, tüm sosyal hizmet çalışanlarımıza sevgi ve selamlarımı gönderiyorum."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.