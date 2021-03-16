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16 Mar 2021 - 22:11- Siyaset G: 16 Mar 2021 - 22:12

Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlanıyor! Bakan Selçuk'tan Anlamlı Paylaşım...

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Bakan Selçuk'tan Dünya Sosyal Hizmet Günü paylaşımı:"Sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olan sosyal hizmetlerimizi tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde her geçen gün daha ileri taşıyoruz"
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü kutladı.Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, sosyal hizmet çalışanlarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olan sosyal hizmetlerimizi tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde her geçen gün daha ileri taşıyoruz. Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü kutluyor, tüm sosyal hizmet çalışanlarımıza sevgi ve selamlarımı gönderiyorum."
# Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Sosyal Hizmet Günü, sosyal medya, hizmet, çalışma

16 Mar 2021 - 22:11 AA Ankara- Siyaset

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