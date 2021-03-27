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27 Mar 2021 - 22:29- Sağlık G: 27 Mar 2021 - 22:30

Aşı hangi yaş grubuna yapılacak? Sağlık Bakanı'ndan son dakika açıklaması!

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Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler" "Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı"
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni gruba geçtiklerini belirterek, 60 yaş üstü vatandaşların eşleri ile aşı olabileceklerini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."
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27 Mar 2021 - 22:29 AA Ankara- Sağlık

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