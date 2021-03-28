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28 Mar 2021 - 11:15- Ekonomi G: 28 Mar 2021 - 11:16

Bahar geliyor, Trendyol’un Yapı Market indirimleriyle evler yenileniyor

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Trendyol, baharın gelişiyle birlikte evlerini küçük dokunuşlarla yenilemek isteyenler için Yapı Market Günü’nde büyük indirimler sunuyor. 29-30 Mart gerçekleşecek kampanya boyadan duş başlığına, yapışkanlı folyolardan dolap kulplarına binlerce üründe geçerli olacak.
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Baharla birlikte doğa kendini yenilerken evlerde de yenilenme zamanı geldi. Trendyolun 29-30 Martta gerçekleştireceği Yapı Market Gününde boyadan banyo malzemelerine hırdavat ürünlerinden tesisat malzemelerine binlerce marka yüz binlerce üründe fırsatlar sunuluyor.

BAHAR ENERJISINI DUVARLARINIZA YANSITIN

Baharın getirdiği ferahlık ve tazelenme hissini evlerine taşımak isteyenler yepyeni renkler seçerek farklı bir dekor stiline sahip olabilirler. 2021nin renkleri gri ve sarı başta olmak üzere binlerce farklı tona sahip boyalar dev indirimlerle Trendyol müşterilerini bekliyor.

BANYOLAR TAZELENIYOR

Evin en sık kullanılan bölümlerinden banyolar ufak dokunuşlarla yenilenebiliyor. Eskiyen derzler doldurarak yeni bir görünüm kazandırılabilirken duş başlığı ve lavabo bataryaları akıllı ürünlerle değiştirilerek yeni nesil bir banyoya sahip olunabiliyor. Klozet kapağından banyo raflarına derz dolgulardan bataryalara binlerce ürün Trendyolun Yapı Market kategorisinde yer alıyor.

KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA MUTFAKLAR YENILENIYOR

Pratik çözümlerle yepyeni bir mutfağa da sahip olmak mümkün. Trendyolun Yapı Market kategorisinde yer alan yapışkanlı folyolar ile tezgah ve ara fayanslar kaplanarak mutfaklarda farklı bir görünüm elde edilebiliyor. Aynı zamanda mutfak dolapları da yapışkanlı folyo ile kaplanarak ya da boyanarak kolayca yenilebiliyor kulpları değiştirilerek yeni bir dolaba dönüştürülebiliyor. Trendyolda hem tezgah için hem ara fayanslar için binlerce farklı yapışkanlı folyo seçeneği bulunuyor.

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28 Mar 2021 - 11:15 - Ekonomi

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