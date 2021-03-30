Ankara'da silah kaçakçılığı yapmakla suçlanan 3 kişi yakalandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Jandarma, ruhsatsız silah ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.
AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Dağkalfat ve Yukarıçavundur mahallelerinde ruhsatsız silah ticareti yaptığı tespit edilen C.Ç, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı.
Temin ettiği silahları H.A. ve C.İ'ye sattığı belirlenen C.Ç. ve iki alıcı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 325 çeşitli çap ve kalibrede tabanca mermisi ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınana zanlıların Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.