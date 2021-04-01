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01 Nis 2021 - 22:28- Siyaset G: 01 Nis 2021 - 22:29

Biden, ilk kabine toplantısını yaptı

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Biden, Senatoya da kabinesini "rekor sürede" onayladığı için teşekkür etti.
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ABD Başkanı Joe Biden, ilk kabine toplantısını Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirdi. 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısı öncesi gazetecilere kısa bir konuşma yaptı.

Kovid-19 önlemleri altında gerçekleştirilen toplantıda, Biden, kabinesinin ABD tarihindeki en çeşitli kabine olduğunun altını çizdi. Biden, Senatoya da kabinesini "rekor sürede" onayladığı için teşekkür etti.

Dün, Pittsburgh'da altyapı planını açıkladığını anımsatan Biden, bu programın uygulanması için kabinesindeki 5 bakana çeşitli görevler verdiklerini ifade etti.

Biden, bakanlıkların harcamalarında Amerikan üretimi malların alımına da öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantı, Biden'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.
# ABD Başkanı Joe Biden, Kabine Toplantısı, Kovid-19, yeni

01 Nis 2021 - 22:28 AA - Siyaset

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