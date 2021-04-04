Meteorolojiden fırtına uyarısı! Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine dikkat

İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bu gece kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren, yarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın, İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya), Göller Yöresi (Burdur, Isparta) ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde olması öngörülüyor.
Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.