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04 Nis 2021 - 13:48- Yaşam G: 04 Nis 2021 - 13:49

Meteorolojiden fırtına uyarısı! Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine dikkat

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İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bu gece kuvvetli fırtına bekleniyor.
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İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bu gece kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren, yarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın, İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya), Göller Yöresi (Burdur, Isparta) ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
# fırtına, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gibi

04 Nis 2021 - 13:48 AA Ankara- Yaşam

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