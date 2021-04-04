Ankara takımları Süper Lig'in 32. haftasını galibiyetle tamamladı

Süper Lig'in 32. haftasında başkent temsilcileri MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Antalya ekiplerine karşı kritik galibiyetlere imza attı.
Teknik direktörlüğe Hikmet Karaman'ın gelmesiyle önemli bir çıkış yakalayan ancak son maçında Trabzonspor'a kaybeden MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0'la geçti.
Son 5 maçında 4 galibiyet çıkaran ve puanını 32'ye çıkaran sarı-lacivertliler, averajla düşme hattının üstünde 16. sırada yer aldı.
Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde 3. maçına çıkan Gençlerbirliği ise rakibi Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Kırmızı-siyahlılar, Bizati yönetiminde ilk iki maçta Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı da 2-1 mağlup etmişti.
Son 3 maçını da kazanan Gençlerbirliği puanını 30'a yükseltti. Küme düşme hattının üstündeki takımlarla puan farkını iyice eriten kırmızı-siyahlılar, haftayı 19. sırada tamamladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.