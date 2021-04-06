Haberler Ankara Haberler Ankara
06 Nis 2021 - 15:52- Spor G: 06 Nis 2021 - 15:54

Real Madrid Yıldızının Kovid-19 Testi Pozitif! Liverpool Maçında Oynayamayacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Fransız oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Liverpool'a karşı oynayacakları karşılaşmada oynayamayacak.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Liverpool'a karşı oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.

Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, maç öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif sonuç çıkan Varane'ın takımdan ayrılarak evinde karantinaya alındığı bildirildi.

Liverpool maçında özellikle defansta önemli eksikleri olan Real Madrid'de Sergio Ramos ve Daniel Carvajal da sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor. La Liga'nın 30. haftasında, 10 Nisan'da oynanacak El Clasico (Real Madrid-Barcelona) maçında da Varane kadro dışında tutulacak.
# futbolcuda Kovid-19 vakası, Raphael Varane, Real Madrid-Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi, madrid, Kovid-19, Liverpool
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Liverpool'un Türk Yıldızı Ozan Kabak İstanbul'da Olma Hayalini Açıkladı! mask
Liverpool'un Türk Yıldızı Ozan Kabak İstanbul'da Olma Hayalini Açıkladı!
Sporcuları Korumak İçin Tokyo Olimpiyatları'ndan Çekildiler! mask
Sporcuları Korumak İçin Tokyo Olimpiyatları'ndan Çekildiler!
Borussia Dortmund'un 16 Yaşındaki Starı Youssoufa Moukoko Sezonu Kapattı! mask
Borussia Dortmund'un 16 Yaşındaki Starı Youssoufa Moukoko Sezonu Kapattı!
Fransız Ekibi PSG'de Virüs Futbolcular Arasında Yayılıyor! mask
Fransız Ekibi PSG'de Virüs Futbolcular Arasında Yayılıyor!
THY Avrupa Ligi'nde Haftanın MVP'leri Belli Oldu! mask
THY Avrupa Ligi'nde Haftanın MVP'leri Belli Oldu!
Milli Yıldız Futbolcu İkinci Kez Kovid-19 Oldu! mask
Milli Yıldız Futbolcu İkinci Kez Kovid-19 Oldu!
Leicester City, Yıldız Forveti Kelechi Iheanacho'nun Sözleşmesini Uzattı! mask
Leicester City, Yıldız Forveti Kelechi Iheanacho'nun Sözleşmesini Uzattı!
NBA'de Utah Jazz Rüzgarı Devam Ediyor! Evinde Peş Peşe 21. Galibiyete Ulaştı mask
NBA'de Utah Jazz Rüzgarı Devam Ediyor! Evinde Peş Peşe 21. Galibiyete Ulaştı
Fransa'da Forma Giyen Milli Futbolcumuzdan Kötü Haber Geldi! mask
Fransa'da Forma Giyen Milli Futbolcumuzdan Kötü Haber Geldi!
Ronaldo Sinirlendi ve Yere Attı! Tam 64 Bin Avroya Alıcı Buldu! mask
Ronaldo Sinirlendi ve Yere Attı! Tam 64 Bin Avroya Alıcı Buldu!

06 Nis 2021 - 15:52 AA - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Real Madrid Yıldızının Kovid-19 Testi Pozitif! Liverpool Maçında Oynayamayacak mask
Real Madrid Yıldızının Kovid-19 Testi Pozitif! Liverpool Maçında Oynayamayacak
Ali Koç koronavirüse yakalandı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sağlık durumu nasıl? mask
Ali Koç koronavirüse yakalandı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sağlık durumu nasıl?
Ankara takımları Süper Lig'in 32. haftasını galibiyetle tamamladı mask
Ankara takımları Süper Lig'in 32. haftasını galibiyetle tamamladı
Miami Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Barty mask
Miami Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Barty
Ankaraspor-Akhisarspor maç sonucu: 4-2 mask
Ankaraspor-Akhisarspor maç sonucu: 4-2
Real Madrid evinde kazandı mask
Real Madrid evinde kazandı
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Şampiyonu Olamadı Ama Acun İçin Birinci O Oldu! Yarışmadan Ayrılır Ayrılmaz Elinde Acun Ilıcalı Tuttu! Yeni Projesi Belli! Paraya Para Demeyecek… mask
Survivor Şampiyonu Olamadı Ama Acun İçin Birinci O Oldu! Yarışmadan Ayrılır Ayrılmaz Elinde Acun Ilıcalı Tuttu! Yeni Projesi Belli! Paraya Para Demeyecek…
Survivor’da Acil Konsey Toplandı! Hanzade Adayı Dağıttı, Kameramanlar Bile Ne Yapacağını Şaşırdı! Bas Bas Bağırdı, Ortalık Fena Karıştı! “Nefret Ediyorum Herkesten!” mask
Survivor’da Acil Konsey Toplandı! Hanzade Adayı Dağıttı, Kameramanlar Bile Ne Yapacağını Şaşırdı! Bas Bas Bağırdı, Ortalık Fena Karıştı! “Nefret Ediyorum Herkesten!”
Masterchef Emir’den Survivor İtirafı! O İsim Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Milyonlar Şok Oldu! “Adam Sadece Bir Gün Gördü, Anladı Ne Olduğunu!” mask
Masterchef Emir’den Survivor İtirafı! O İsim Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Milyonlar Şok Oldu! “Adam Sadece Bir Gün Gördü, Anladı Ne Olduğunu!”
Survivor’da Bir Yalan Daha Acun Ilıcalı’nın Ekibi Sayesinde Ortaya Çıktı! İzleyenler Bile Kendilerinden Şüphe Etti! O Görüntüler Diskalifiye Sebebi… mask
Survivor’da Bir Yalan Daha Acun Ilıcalı’nın Ekibi Sayesinde Ortaya Çıktı! İzleyenler Bile Kendilerinden Şüphe Etti! O Görüntüler Diskalifiye Sebebi…
Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi Diziyi Sildi, Dizi Mehdi'yi Silemeyecek! Bundan Sonra Dizinin Finali Zeynep'in Elinde! "Harca Sen Barış'ı Akılsız Zeynep!" mask
Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi Diziyi Sildi, Dizi Mehdi'yi Silemeyecek! Bundan Sonra Dizinin Finali Zeynep'in Elinde! "Harca Sen Barış'ı Akılsız Zeynep!"
Maraşlı Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

GALERİ

Yaz Sonuna Kadar 18 Yaş Üstü Nüfusun Yüzde 70'i Aşılanacak Vaadi Geldi! mask
Yaz Sonuna Kadar 18 Yaş Üstü Nüfusun Yüzde 70'i Aşılanacak Vaadi Geldi!
Müge Anlı’da Duygusal Anlar! İkizlerin Hikayesi Milyonları Ağlattı! mask
Müge Anlı’da Duygusal Anlar! İkizlerin Hikayesi Milyonları Ağlattı!
Ramazan'da Teravih Namazı Kılınacak Mı? Ankara 2021 Ramazan'da Camiler Açık Mı, Kapalı Mı? mask
Ramazan'da Teravih Namazı Kılınacak Mı? Ankara 2021 Ramazan'da Camiler Açık Mı, Kapalı Mı?
Sen Çal Kapımı Dizisinde Selin Bitti, O Başladı! Seyirciler Çıldırmak Üzere! Senarist Şimdi Ne Yapacak, Merak Konusu Oldu! mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Selin Bitti, O Başladı! Seyirciler Çıldırmak Üzere! Senarist Şimdi Ne Yapacak, Merak Konusu Oldu!
Baraj Dizisi 34. Bölüm Full İzle FOX TV! 6 Nisan Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baraj Dizisi 34. Bölüm Full İzle FOX TV! 6 Nisan Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Sayısı İki Olunca Seyirci Çıldırdı! Birinden Biri Gidecek! Senarist Kapıyı Ali Vefa'ya Açtı... mask
Mucize Doktor Sayısı İki Olunca Seyirci Çıldırdı! Birinden Biri Gidecek! Senarist Kapıyı Ali Vefa'ya Açtı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL