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06 Nis 2021 - 22:23- Spor G: 06 Nis 2021 - 22:24

Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa şampiyonu oldu

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Milli halterci Daniyar İsmayilov, koparmanın ardından toplamda da altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
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Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak şampiyon oldu.Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde milli sporcular podyuma çıktı.

Erkekler 73 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Silkmede 181 kilo kaldıran 29 yaşındaki milli halterci, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaştı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Batuhan Yüksel ise dereceye giremedi.
# Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa şampiyonu oldu, mücadele, altın

06 Nis 2021 - 22:23 AA İstanbul- Spor

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