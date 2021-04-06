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06 Nis 2021 - 22:31- Asayiş G: 06 Nis 2021 - 22:40

Müge Anlı'da İtiraf etmişti! Ayşe Harman kimdir, kaç yıl ceza aldı?

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Manisa'da eşini zehirleyerek öldürdüğü öne sürülen kadına müebbet hapis

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde eşini yemeğine karıştırdığı tarım ilacıyla zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2019 yılı mart ayında eşi Sezai Yaman'ı öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Ayşe Harman, aile yakınları ve avukatlar katıldı.

Kasten öldürmek suçundan yargılanan Ayşe Harman, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Ahmetli ilçesine bağlı Kendirli Mahallesi'nde yaşayan Sezai Mart, 19 Mart 2019'da akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülmüş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Ölümü "şüpheli" bulunan Sezai Harman'ın kardeşleri, abilerinin eşi Ayşe Harman (46) tarafından zehirlendiği iddiasıyla şikayette bulunmuş, Adli Tıp Kurumu, yapılan otopside "tarım ilacına bağlı zehirlenme bulgusu" saptamıştı.

Genişletilen soruşturmada kadının telefon kayıtlarının incelenmesi sonucu Ayşe Harman ile sevgilisi olduğu iddia edilen A.K. (36) ve H.S. (37) gözaltına alınmıştı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ayşe Harman tutuklanmış, A.K. hakkında adli kontrol kararı verilmiş, H.S. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Ayşe Harman hakkında Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesinde kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

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06 Nis 2021 - 22:31 AA Manisa- Asayiş

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