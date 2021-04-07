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07 Nis 2021 - 16:28- Spor G: 07 Nis 2021 - 16:33

FIFA Dünya Sıralamaları Belli Oldu! Türkiye Kaçıncı Sırada?

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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak yükselerek 29. sırada bulundu. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri
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FIFA'nın internet sitesinden nisan ayı dünya sıralaması açıklandı. Şubat ayındaki sıralamada 1487 puana sahip olan Türkiye, 1505.05 puana yükseldi. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin yanı sıra Letonya karşısında alınan beraberlik Türkiye'nin sıralamadaki yerini değiştirdi.

Belçika'nın 1783 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1757 puanlı Fransa ikinci, 1742 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubundaki rakiplerinden Hollanda, iki basamak gerileyerek 1598 puanla 16. sıraya yerleşti.
# fifa dünya sıralaması, futbol, türkiye, spor haberleri
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07 Nis 2021 - 16:28 AA İstanbul- Spor

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