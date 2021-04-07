Ankara Tiyatro Kooperatifinin 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Ankara'daki 13 tiyatronun kurduğu Ankara Tiyatro Kooperatifinin 1. Olağan Genel Kurulu'nda, "Çankaya Sahne"nin kurucusu Mehmet Atay genel başkanlığa seçildi. Çankaya Sahnesi'nde yapılan genel kurul toplantısında konuşan Kulis Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Serkan Melikoğlu, Ankara Tiyatro Kooperatifine ilişkin bilgi verdi.

Melikoğlu, kooperatif üyesi tiyatrolar ve bölgedeki diğer tiyatrolarla sanatsal, ekonomik, sosyal, hukuki ve akademik çalışmalara hız verebileceklerini söyledi.

Kooperatif üyelerinin, Ankara Sanat Tiyatrosu, Bambu Tiyatro, Fareler Tiyatrosu, Sahne 367, Kulis Sanat, Çankaya Sahne, FADE, Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu, Şubat Tiyatro Yapım, Tiyatro 1112 Garaj, Tiyatro Tempo, Yakın Tiyatro ve Tiyatro Tam olduğunu belirten Melikoğlu, "İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan, profesyonel tiyatro hayatının bir parçası olan bütün tiyatrolar bu birlikteliğin bir parçası olabilir." dedi.

Kooperatifleşmenin tiyatro dünyası açısından yeni konuşulan, tartışılan bir birleşme modeli olduğuna dikkati çeken Melikoğlu, şöyle devam etti: "Bir tiyatro nasıl kendi farklılığını, dilini, dünya görüşünü muhafaza ederek bir kooperatifin içinde yer alıyor, faaliyetlerinde bulunuyorsa, kooperatiflerde kendi bölgelerinin özelliklerini, ihtiyaçlarını gözeterek diğer bölge kooperatifleriyle ortak faaliyetler, projeler gerçekleştirebilirler. Belki de yakın gelecekte bütün bölgelerde kurulan kooperatiflerle ve onların oluşturdukları projelerle karşınıza çıkabiliriz. Bu hepimiz için umut veren bir hedef olur."

Konuşmanın ardından yapılan Genel Kurul'daki seçimle, Ankara Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Çankaya Sahne'nin kurucusu Mehmet Atay, yönetim kurulu üyeliklerine, Marina Yüce, Cem Karar, Öncü Alper ve Onur Gazdağ seçildi.