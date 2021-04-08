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08 Nis 2021 - 12:56- Ekonomi G: 08 Nis 2021 - 12:57

Ankara'da yufkaya zam yok! İşte Ankara yufka fiyatları 2021

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Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat Ramazan ayında fiyat artışına gitmeyeceklerini mevcut fiyat tarifesinin geçerli olacağını kaydetti.
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Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat Ramazan ayında fiyat artışına gitmeyeceklerini mevcut fiyat tarifesinin geçerli olacağını kaydetti. Vatandaşların yufka ve erişte kadayıf gibi yufka mamüllerine olan ilgisinin Ramazan ayında artacağını belirtti.

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat "Ramazan ayında bizim yufkacı camiasının işleri satışları yoğunlaşır. Biz normalde cumartesi günleri bir haftaya eş değer Ramazan ayında ise bir yıla eş değer iş yaparız. Ramazan ayında baklavalık ve böreklik yufka erişte ve kadayıf satışları yoğun olacaktır. Geçtiğimiz sene pandemi tedbirleri nedeniyle esnafımız sıkıntı çekmişti. Bu yıl Ramazan ayında bizi neyin beklediğini tam olarak kestiremiyoruz. 2020 Kasım ayında uygulamaya koyduğumuz resmi fiyat tarifemizi Ramazan ayı boyunca da aynen uygulamaya devam edeceğiz. Her geçen gün girdi maliyetlerinde yaşanan artışlara rağmen fiyat artışına gitmeyeceğiz. Mevcut fiyat tarifemiz geçerli olacak. El açması yufka kg fiyatı 15 lira makine yufkası kg fiyatı ise 12 lira olarak devam edecek. Vatandaşlarımız  güvenli ve hijyenik koşullarda kaliteli hizmet sunma çabası içerisinde bulunan odamıza kayıtlı esnafımızı gönül rahatlığıyla tercih edebilir. İstisnai mesleklerden olarak yufkacı esnafımız koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelge şartlarına uyma koşulu ile ve odamızdan izin belgesi alarak Ramazan ayında cumartesi-pazar günleri de hizmet verebilecektir. Tüm tedbirlere uyarak inşallah bir an evvel bu zorlu pandemi sürecini atlatacağız. Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. "dedi.

Ankara'da yufkaya zam yok! İşte Ankara yufka fiyatları 2021

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08 Nis 2021 - 12:56 - Ekonomi

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