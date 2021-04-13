Taraftar Token’ları Spor Sektörünün Geleceği Olabilir

Dijital yatırım platfromu Bitpandaya göre son gelişmeler spor sektöründe tokenizasyonunun gelecekte daha da büyüyeceğini taraftarların ve takımların yeni yollarla birbirleriyle etkileşim kurmasına olanak sağlayacağını gösteriyor. Konuyla ilgili bülteni sizinle paylaşıyoruz.

Pek çok spor etkinliğinin ertelenmesi veya seyirci kitlesi olmadan gerçekleşmesi ile pandemi süreci spor sektörünü yeni gelir kaynakları elde etmenin ve taraftarlarla etkileşim kurmanın yeni yollarını aramaya teşvik etti. Taraftar tokenları tuttuğunuz takıma stadyumda heyecanla tezahürat yapmanın yerini muhtemelen asla dolduramayacak ancak blokzincir tabanlı tokenlar yeni bir taraftar desteği dalgasını başlatmayı mümkün kılıyor. Peki ya özel teklifler alabilseydiniz veya takım kararlarında oy kullanabilseydiniz Bunlar taraftar tokenlarının neler yapabileceğine dair yalnızca iki örnek.

PEKI TARAFTAR TOKENLARI NE IŞE YARIYOR

Taraftar token teklifleri aslında bir süredir hayatımızda ancak geçtiğimiz yıl futbol devi Barcelona tokenlarını Haziran 2020de piyasaya sürdüğünde iki saat içinde tükenerek ve 12 milyon euro gelir elde ederek gerçekten hızlı bir yükselişe geçmişti. Bu yükselişin arkasındaki ana fikir gerçekten basit taraftar token sahipleri bir uygulama aracılığıyla takım anketlerine katılabilir bilet satışlarına erken erişim sağlayabilir ve en sevdikleri oyuncularla etkileşim içinde olabilir.

Şu an itibariyle 18 futbol takımı taraftar tokenları sunuyor ve yakında Manchester Citynin tokenı da katılacak.

CHILIZIN PIYASA DEĞERI 2 MILYAR EUROYU AŞTI

Spor token dünyasına katılan en son takımlar bu tokenların çoğunun üzerinde çalıştığı Socios.com platformunda çığ gibi büyüyen bir heyecan yarattı. Maltalı startup taraftar tokenlarını alıp satmak için Chiliz kripto para birimini geliştirdi. AC Milanın taraftar token teklifinden kısa bir süre sonra Chiliz Mart ayında 1 milyar Euronun üzerinde bir piyasa değerine ulaştı. Bu makalenin yazıldığı sırada ise Chilizin piyasa değeri 2 milyar Euroyu aştı.

İster soyunma odası tasarımına karar verirken ister özel ödüller kazanırken spor takımlarının tokenize edilmesinin dünyanın büyük bir kısmı karantina sürecindeyken bile taraftarların kendilerini hiç olmadığı kadar takımlarına daha yakın hissetmelerini sağladı. Socios.com platformunun CEOsu Alexandre Dreyfus taraftar tokenlarının daha önce yetersiz hizmet verilen piyasalardan nasıl para kazanabileceğini şu şekilde vurguluyor: Dünyanın en popüler spor kulüpleri için sporseverlerin 999u aslında stadyumlarda hatta destekledikleri kulüplerle aynı şehirde veya ülkede bile değiller.

E-SPOR DÜNYASINDA DA ILGI GÖRÜYOR

Tokenlar ayrıca e-spor dünyasında da ilgi gördü ancak bilet satışlarının azalması global spor sektörünü yeni gelir kaynakları aramaya teşvik etti. Socios.com platformuna göre taraftar tokenları platformdaki kulüpleri ve ortakları için 2020de 30 milyon Dolar kazandırdı. Futbol takımları taraftar token tekliflerinde hala en temel güç olmasına rağmen yarış gibi diğer sporlar da arayı kapatmaya çalışarak taraftar tokenlara yetişiyor. Socios.com NBA NHL ve MLB takımlarının katılımını sağlamak umuduyla geçtiğimiz günlerde ABDye genişleme planlarını duyurdu.

Blokzincir teknolojisi aracılığıyla hayran etkileşimini mümkün kılmanın ve daha fazla gelir sağlamanın bir başka yolu da dijital koleksiyonlar. Fungible-tokenlar NFTler spor dünyasında dijital sanatlar ve koleksiyoncular etrafında bir heyecan yarattı. NBA Top Shots platformu Ekim 2020deki lansmanından bu yana 300 milyon doların üzerinde satışa ulaştı. Futbol dünyasında Sorare NFTler için en büyük ticaret platformu. Platform fantezi futbolunda başladı ancak o zamandan beri tanınmış Avrupa futbol takımlarını da oyuna dahil etmeyi başardı. Sorare şu anda koleksiyon satışlarından ayda 65 milyon dolar kazanıyor. Bu anlamda her ikisi de şu anda tüm sektörlerde devrim yarattığı için taraftar tokenlar NFTler ile benzerlik gösteriyor.

Şu anda Fan tokenlarını sunan resmi ortaklar arasında Juventus Paris Saint-Germain AS Roma West Ham United Atlético de Madrid Galatasaray Spor Kulübü ve DOTA 2 Dünya Şampiyonları ve e-sport takımı OG bulunuyor.

Bitpandaya göre son gelişmeler spor sektörünün tokenizasyonunun gelecekte daha da büyüyeceğini ve taraftarların ve takımların yeni yollarla birbirleriyle etkileşim kurmasına olanak sağlayacağını gösteriyor.

Siz de taraftar token dünyasına katılmak istiyorsanız Bitpandada Chiliz [https://www.bitpanda.com/tr/prices/chiliz] işlemlerinizi yaparak başlayabilirsiniz.