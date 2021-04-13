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13 Nis 2021 - 21:02- Siyaset G: 13 Nis 2021 - 21:03

MHP’li Özdemir: Halk TV’nin misyonu MHP düşmanlığı yapmak

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemirin Halk tv'de Can Coşkun'un sunduğu haber masası programında MHP ve Ülkücüleri hedef alan yalan ve yanlı yorumlar karşısındaki tutumuna yönelik yaptığı yazılı basın açıklaması ektedir.
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in Halk tv'de Can Coşkun'un sunduğu haber masası programında MHP ve Ülkücüleri hedef alan yalan ve yanlı yorumlar karşısındaki tutumuna yönelik yaptığı yazılı basın açıklaması ektedir.

Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yaptığı açıklamada: "Ülkücülere karşı hasmane tutumu bilinen ve bu yolda rezilliğini gizleyemeyen Halk Tv’nin, yalan ve iftira dolu beyanlarla MHP ve Ülkücü Harekete yönelik varlığını sürdürme çabası malumdur.

Bu yayın kuruluşunun misyonu adeta MHP ve Ülkücü düşmanlığı yapmak, takıntılı bir yaklaşımla, aynı saplantıyla hareket etmektir. Hiçbir surette kendisini düzeltme eğilimi göstermeyen Halk Tv’nin durduğu yerdeki çarpıklık devam etmektedir.

Hangi meselede olursa olsun, konuyu MHP ve Ülkücüler aleyhinde kullanılacak kıvama getirerek bunu da yayıncılık kisvesi altında sunan Halk Tv’nin acınası hali vahametini giderek artırırken, kendi başını yiyeceği yanlış ve hatalar zincirini de gün geçtikçe artırıyor.

Ülkücüleri ısrarla ve maksatlı olarak şiddet olayları ile yan yana gösterme çabasında olan Halk Tv’nin acınası hali kendisini en trajikomik hali ile Gülnaz Şırınga vakasında göstermişti. Buna şimdi yeni bir vaka daha ekleyerek “Özel salonda saldırı” başlığıyla yeni bir senaryo daha başlatıldı.

7 Nisan 2021 tarihinde kesinleşen mahkeme kararı ile partimizle hiçbir resmi bağlantısı kalmamış olan bir şahsın, 12 Nisan 2021’de CİP, yani ticari öneme sahip kişiler için kullanılan Esenboğa’daki bir salonda kamuoyuna da malum olan olayla anılmasını Halk Tv nasıl oluyor da ülkücülere bağlayabiliyor?

Bu derecede “ticari önemi olan kişiler” arasında yer alan bir şahsı hangi senaryo ve gerekçe, ısrarla şiddet eylemi çerçevesinde ülkücülerle ilişkilendirmek isteyecektir? Bu kadar zorlamanın Halk Tv’de sunulan senaryo dikkate alındığında mümkün olamayacağı açıktır.

Hiç kimse kendi kirli hesabına MHP ve Ülkücüleri alet edebileceğini sanmasın. Hiçbir çevre kurnazlık ve sinsilikle camiamızı karşısına alma cüretini göstermesin, bu yanılgıya düşmesin.

Halk Tv’nin, MHP ve Ülkücüler konusunda asla objektif olmadığını, olamadığını bu zamana kadar açıkça görmüştük, biliyorduk. Bundan sonra da adı Halk, özü Gark olan bu yayın kuruluşunun faaliyetleri ibretlik bir vaka olarak ilerleyen yıllarda Türk Basın Tarihinde anılacaktır." ifadelerini kullanmıştır.

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13 Nis 2021 - 21:02 - Siyaset

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