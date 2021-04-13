Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz vefat etti! Prof. Dr. İlhan Başgöz Kimdir

Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, 100 yaşında hayatını kaybetti. ABD'de yaşayan ve uzun süredir kanserle mücadele eden Başgöz, tedavisine Türkiye'de devam edilmesi için talebini yetkililere iletmiş ve bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından ABD'ye ambulans uçak gönderilmişti.

Bu uçakla 5 Ocak 2021'de Türkiye'ye getirilen Başgöz'ün tedavisi sürüyordu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlhan Başgöz hocamızı kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

- Memleketine döndüğü için sevinçliydi

Başgöz, Türkiye'ye nakli için gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Indianapolis'ten ambulans uçakla alınarak Esenboğa Havalimanı'na getirildiğinde, ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirmişti.

Yurt dışında 33 senedir çalışmanın yorgunluğu içinde olduğunu ifade eden Başgöz, "Memleketime dönmemin sevincini Enver Gökçe'nin bir dizesiyle anlatacağım: 'Senin emekçin olaydım şen olası türküsü, dost kokusu, dost selamı Türkiye'. Yorgunum daha fazla konuşamayacağım." açıklamasında bulunmuştu.

- Alanında en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyordu... Prof. Dr. İlhan Başgöz Kimdir?

Sivas'ta 1921'de doğan Başgöz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olmuştu.

1960'ta gittiği ABD'de önce California Üniversitesi, ardından Bloomington'daki Indiana Üniversitesinde dersler veren Başgöz, Indiana-Bloomington Üniversitesinde Ural Altay Dilleri Bölümü Türk Araştırmaları Başkanlığı yapmıştı.

Emekli olduktan sonra Türkiye'de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ'de de dersler veren Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyordu.