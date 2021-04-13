Haberler Ankara Haberler Ankara
13 Nis 2021 - 22:53- Siyaset G: 13 Nis 2021 - 22:54

AK Partili Canikli'den CHP'ye 128 milyar dolar yanıtı!

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den, CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına yanıt:"Merkez Bankasının doları ucuza veya pahalıya sattığına ilişkin değerlendirmeler en hafif ifade ile cehalet ürünüdür" "Bu kara propagandayı ve dezenformasyonu gerçekmiş gibi sunmaya çalışan iftiracılara sesleniyorum, bildiğiniz somut bir şey varsa açıklayın, yoksa susun. Bu ülkeye zarar veriyorsunuz. Sonuç itibarıyla her şey açık ve net, 128 milyar dolar burada, sizin aklınız nerede"
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP'nin, Merkez Bankasının kasasındaki 128 milyar dolara yönelik iddialarına ilişkin, "Merkez Bankasının doları ucuza veya pahalıya sattığına ilişkin değerlendirmeler, en hafif ifade ile cehalet ürünüdür." ifadesini kullandı.

Canikli, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"128 milyar dolar nereye gitti? Bu soruyu cevaplamadan önce ekonominin iki temel kuralını hatırlatalım. Doların fiyatı piyasada arz ve talep şartlarına göre belirlenir. Piyasaya gelen doların miktarı, talep edilen dolardan fazla olursa doların fiyatı düşer, talep edilen doların miktarı piyasaya gelen dolardan fazla olursa doların fiyatı yükselir. İkinci kural, konvertibl olarak ilan edilen bir paranın karşılığında talep edilen dövizi Merkez Bankası piyasa fiyatından satmak zorundadır. Türk Lirası da konvertibl bir paradır. TL'nin konvertibl olduğu 1990'da ilan edilmiştir."

Ekonomi eğitimi veren okulların birinci sınıflarında öğretilen temel kuralları üzülerek hatırlatmak mecburiyetinde kaldığını dile getiren Canikli, ekonomi biliminin bu temel kuralları görmezden gelinerek, "128 milyarı kime sattınız? Düşük fiyattan mı sattınız?" gibi sansasyonel ve suçlayıcı ifadelerle ekonomide kaotik bir ortamın oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Canikli, açıklamasına şöyle devam etti:

"Esas sorumuza dönelim. '128 milyar dolar nereye gitti? Dolar ucuz fiyattan mı satıldı? Birilerine peşkeş mi çekildi?'. Detaylandıralım, Merkez Bankasının doğrudan veya dolaylı olarak ticari bankalar üzerinden piyasaya verdiği dolarlar piyasada oluşan fiyattan satılır.

Merkez Bankası, doların fiyatını belirlemez. Fiyat piyasada oluşur. Merkez Bankası piyasada oluşan fiyattan dolar satar. Bu nedenle, Merkez Bankasının doları ucuza veya pahalıya sattığına ilişkin değerlendirmeler en hafif ifade ile cehalet ürünüdür. 128 milyar doların nereye gittiğini olabildiğince basite indirgeyerek anlatmaya çalışalım. 2019 ve 2020'de dolar kimlere satılmış? Cari açığın finansmanı için Merkez Bankası 30 milyar dolar döviz satmış. (2019'da cari denge + 6,8 milyar dolar, 2020'de cari açık -36,8 milyar dolardır.) Yani 30 milyar doları ithalatçılar satın almış. 2019 ve 2020'de toplam 36 milyar dolarlık altın ithalatı gerçekleştirildi. 75 milyar doları Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınmış. Yani 75 milyar dolarlık Türk Lirası cinsinden hesaplarını dolara çevirmişler. Bu 75 milyar dolar, Türkiye'deki bankalarda hesaplarda durmaktadır."

Özel sektörün, dış borcunu ödemek için 43 milyar dolar satın alındığını vurgulayan Canikli, özel sektörün 2018 sonundaki toplam dış borcunun 298 milyar dolar iken, 2020 sonunda 255 milyar dolara düştüğünü anımsattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, 2019 ve 2020'de 12 milyar dolar portföy yatırımcısının çıkışının olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Yani yabancı yatırımcı daha önceki yıllarda Türkiye'ye getirip Türk Lirasına çevirerek portföy yatırımında kullandığı dövizinin 12 milyar dolarlık kısmını dövize çevirip geldiği ülkeye geri götürmüştür. Yani 12 milyar dolarlık döviz satın almıştır. Bu dört kalemi topladığımızda 160 milyar dolara ulaşılmaktadır. Bu rakam 128 milyar doların bir hayli üzerindedir. Bu durum, Merkez Bankasının 2019 ve 2020'de 160 milyar dolar satış yaptığı anlamına gelmiyor. Çünkü ödemelerin tahakkukunda dönemsel kaymalar ortaya çıkabiliyor. Bu tablo bize 128 milyar doların tamamının yukarıda belirtilen ödemelerin finansmanında kullanıldığını göstermektedir."

- "128 milyar dolar burada, sizin aklınız nerede?"

128 milyar doların 36 milyar doları ile altın ithal edildiğini aktaran Canikli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu altınlar, Cumhuriyet altını, bilezik ve benzeri yatırım aracı olarak Türk halkının evindedir. 75 milyar dolar, Türkiye'deki bankalarda gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarında durmaktadır. Özel sektör, 43 milyar dolarlık yurtdışına olan döviz borcunu ödemiş. Yabancı portföy yatırımcı 12 milyar dolar satın alarak yurt dışına çıkarmıştır.

Tekrar hatırlatalım, Merkez Bankası doğrudan ve dolaylı tüm döviz satışlarını piyasa fiyatından gerçekleştirmiştir. 'Ucuza dolar satıldı' iddiası kocaman bir yalandır. Döviz satışında hiç kimseye farklılık ve ayrıcalık yapılmamıştır. Piyasanın işleyişi itibarıyla böyle bir durumun olması da zaten mümkün değildir. Bir doların dahi nereye satıldığı bellidir. Merkez Bankasının doğrudan veya dolaylı olarak sattığı dövizi, piyasadan satın alanların kimlikleri ve ne kadar döviz aldıkları devletin kayıtlarında yer almaktadır. Bu kara propagandayı ve dezenformasyonu gerçekmiş gibi sunmaya çalışan iftiracılara sesleniyorum, bildiğiniz somut bir şey varsa açıklayın, yoksa susun. Bu ülkeye zarar veriyorsunuz. Sonuç itibarıyla her şey açık ve net, 128 milyar dolar burada, sizin aklınız nerede?"

# açıklama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, chp, 128 milyar dolar cevabı, türkiye, Gibi

13 Nis 2021 - 22:53 AA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MHP’li Özdemir: Halk TV’nin misyonu MHP düşmanlığı yapmak mask
MHP’li Özdemir: Halk TV’nin misyonu MHP düşmanlığı yapmak
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı mask
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı
Putin'in Gizli Ordusuydu! Paralı "Wagner" Özel Ordu oluyor... mask
Putin'in Gizli Ordusuydu! Paralı "Wagner" Özel Ordu oluyor...
SİHA'lar Almanları korkuttu! 600 milyon avro maliyetle önlem... mask
SİHA'lar Almanları korkuttu! 600 milyon avro maliyetle önlem...
MHP'li Büyükataman: “ İP, attığı her adımda ikiyüzlülüğünü göstermektedir... İyi Polis-Kötü Polis” mask
MHP'li Büyükataman: “ İP, attığı her adımda ikiyüzlülüğünü göstermektedir... İyi Polis-Kötü Polis”
Arnavutluk ve Azerbaycan'la İmzalanan Milletlerarası Anlaşmalar Resmi Gazete'de! mask
Arnavutluk ve Azerbaycan'la İmzalanan Milletlerarası Anlaşmalar Resmi Gazete'de!
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yasak Elma Dizisinden Ender’in Neden Ayrılacağı Ortaya Çıktı! Dizideki Başrol Krizi Giderek Büyüyor! Kaya Giriş Yapıyor Şevval Sam Çıkış… mask
Yasak Elma Dizisinden Ender’in Neden Ayrılacağı Ortaya Çıktı! Dizideki Başrol Krizi Giderek Büyüyor! Kaya Giriş Yapıyor Şevval Sam Çıkış…
Camdaki Kız Dizisindeki Korsenin Anlamı Ortaya Çıktı! Perde Arkasındaki Sır Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! Meğer Korsenin Tek Bir Amacı Varmış… mask
Camdaki Kız Dizisindeki Korsenin Anlamı Ortaya Çıktı! Perde Arkasındaki Sır Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! Meğer Korsenin Tek Bir Amacı Varmış…
Survivor'un Günah Keçisi Seçildi! Milyonlar Bir Olup O İsmin Üzerine Yürüdü! Parkurdaki İp Bile Şaşkın Halde Kaldı! "İp Bile Şok İçinde Kalmıştır, O İsmi Görünce!" mask
Survivor'un Günah Keçisi Seçildi! Milyonlar Bir Olup O İsmin Üzerine Yürüdü! Parkurdaki İp Bile Şaşkın Halde Kaldı! "İp Bile Şok İçinde Kalmıştır, O İsmi Görünce!"
Survivor İlayda Çok Sert Konuştu! Ünlüler Takımı Konuşmadan Sonra Darmaduman Oldu! Sadece İki Çift Sözle Adayı Ayağa Kaldırdı! mask
Survivor İlayda Çok Sert Konuştu! Ünlüler Takımı Konuşmadan Sonra Darmaduman Oldu! Sadece İki Çift Sözle Adayı Ayağa Kaldırdı!
Cansu Dere Instagram'ı Alevler İçerisine Attı! Görenler Defalarca Kez Bakıyor! Her Ayrıntısı Ayrı Güzel! "Aman Volkan Görmesin!" mask
Cansu Dere Instagram'ı Alevler İçerisine Attı! Görenler Defalarca Kez Bakıyor! Her Ayrıntısı Ayrı Güzel! "Aman Volkan Görmesin!"
Demet Özdemir 44 Dakikada Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! Twitter Instagram Birbirine Girdi! O Paylaşım Hayranlarını Son Noktaya Getirdi! 13 Milyonu Yakından İlgilendiriyor! mask
Demet Özdemir 44 Dakikada Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! Twitter Instagram Birbirine Girdi! O Paylaşım Hayranlarını Son Noktaya Getirdi! 13 Milyonu Yakından İlgilendiriyor!

GALERİ

NASA'nın yarışmasını Van Gölü fotoğrafı kazandı! mask
NASA'nın yarışmasını Van Gölü fotoğrafı kazandı!
Van Gölü'nü dünyaya tanıtan Kate Rubins'e davet! mask
Van Gölü'nü dünyaya tanıtan Kate Rubins'e davet!
Maraşlı Dizisi Bitti! ATV 2. Sezon İçin Kararını Verdi! Alina Boz ve Burak Deniz'e Kabus Gibi Haber! mask
Maraşlı Dizisi Bitti! ATV 2. Sezon İçin Kararını Verdi! Alina Boz ve Burak Deniz'e Kabus Gibi Haber!
Arka Sokaklar Dizisinde Şok Gelişme! Ünlü Oyuncu O Açıklamayı Yaptı! Arka Sokaklar Dizisinin Bitmesini… mask
Arka Sokaklar Dizisinde Şok Gelişme! Ünlü Oyuncu O Açıklamayı Yaptı! Arka Sokaklar Dizisinin Bitmesini…
Masumlar Apartmanı Dizisi Can ve Kan Kaybında! Yeni Sezonda Ekranlarda Olması Bile Büyük Tehlike! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı! mask
Masumlar Apartmanı Dizisi Can ve Kan Kaybında! Yeni Sezonda Ekranlarda Olması Bile Büyük Tehlike! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı!
Mucize Doktor Dizisinden 2 İsim Birden Ayrılıyor! Dizi Başrol Oyuncusuz Kaldı! Dizi Finale Doğru Yürüyor! mask
Mucize Doktor Dizisinden 2 İsim Birden Ayrılıyor! Dizi Başrol Oyuncusuz Kaldı! Dizi Finale Doğru Yürüyor!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL