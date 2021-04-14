Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase borsaya giriyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, New York özel borsasında teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksinde yaklaşık 360 dolarlık hisse değeriyle işlem görmeye başladı.
ABD'de halka açılan ilk kripto para işlem platformu olan Coinbase, borsada "COIN" koduyla işlem görmeye başladı.
Hisse başına referans fiyatı 250 dolar olarak belirlenen Coinbase'in hisseleri 360 dolardan işlem gördü. Bu da Coinbase'nin piyasa değerini 95 milyar doların üzerine çıkmasını sağladı.
Coinbase, Nasdaq'a kote olmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 25 Şubat'ta başvurduğunu ve 1 Nisan'da gerekli onayı aldığını duyurmuştu.
Nasdaq'ta doğrudan listeleme yoluyla halka açılmayı seçen Coinbase, böylece mevcut hissedarlara, kuruculara, çalışanlara ve yatırımcılara piyasada hisse senedi satma fırsatı sunacak.
2012'de kurulan ve Bitcoin ile Ethereum dahil olmak üzere çeşitli dijital paraların ticaretini yapan Coinbase'in 56 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.