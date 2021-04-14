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14 Nis 2021 - 20:40- Ekonomi G: 14 Nis 2021 - 20:41

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase borsaya giriyor

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Kripto para borsası Coinbase, 360 dolarlık hisse değeriyle ABD borsasında işlem görmeye başladı. ABD'de halka açılan ilk kripto para işlem platformu olan Coinbase'in hisse başına referans fiyatı 250 dolar olarak belirlenmişti
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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, New York özel borsasında teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksinde yaklaşık 360 dolarlık hisse değeriyle işlem görmeye başladı.

ABD'de halka açılan ilk kripto para işlem platformu olan Coinbase, borsada "COIN" koduyla işlem görmeye başladı.

Hisse başına referans fiyatı 250 dolar olarak belirlenen Coinbase'in hisseleri 360 dolardan işlem gördü. Bu da Coinbase'nin piyasa değerini 95 milyar doların üzerine çıkmasını sağladı.

Coinbase, Nasdaq'a kote olmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 25 Şubat'ta başvurduğunu ve 1 Nisan'da gerekli onayı aldığını duyurmuştu.

Nasdaq'ta doğrudan listeleme yoluyla halka açılmayı seçen Coinbase, böylece mevcut hissedarlara, kuruculara, çalışanlara ve yatırımcılara piyasada hisse senedi satma fırsatı sunacak.

2012'de kurulan ve Bitcoin ile Ethereum dahil olmak üzere çeşitli dijital paraların ticaretini yapan Coinbase'in 56 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

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14 Nis 2021 - 20:40 AA - Ekonomi

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