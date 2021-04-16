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16 Nis 2021 - 00:08- Spor G: 16 Nis 2021 - 00:09

İlkay Gündoğan forması Dilara İçin Açık Artırmada

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İlkay Gündoğan formasını, Ollier hastalığına yakalanan Dilara'nın tedavisi için açık artırmaya çıkardı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, maçta giydiği formasını, Ollier hastalığına yakalanan 8 yaşındaki Dilara Abanoğlu'nun tedavisi için açık artırmaya çıkardı.

Twitter'da yaptığı paylaşımla açık artırmayı başlattığını duyuran İlkay, "Hayat kurtaran ameliyatı mümkün kılalım." ifadelerini kullandı.

Dilara Abanoğlu, 100 bin kişide bir görülen Ollier hastalığı tedavisi görüyor. Almanya'da yaşayan Dilara'nın bacağı, sol dizinde bulunan tümörün ilerlemesi halinde kesilme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

Dilara'nın bacağının kurtarılabilmesi için açık artırma başlatan İlkay Gündoğan, takımının Borussia Dortmund ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında giydiği imzalı ve yırtık formasının tüm gelirini kampanya için kullanacak.

Dünyada sayılı merkezde yapılan tedavi için Dilara'nın ailesi geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti.

# İlkay Gündoğan, türkiye

16 Nis 2021 - 00:08 AA İstanbul- Spor

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