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17 Nis 2021 - 15:35- Belediyeler G: 17 Nis 2021 - 15:36

En başarılı belediye başkanları anketi sonuçlandı! Ramazan Şimşek Ankarada 2. Sırada

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ORC Araştırma Şirketi tarafından son 2 yılın en başarılı belediye başkanları anketi sonuçlandı. Başkan Ramazan Şimşek ilçe belediyeleri arasında İç Anadolu Bölgesinde 4. sırada yer alırken Ankarada 2. Sırada yer aldı.
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ORC Araştırma Şirketi tarafından son 2 yılın en başarılı belediye başkanları anketi sonuçlandı. Başkan Ramazan Şimşek ilçe belediyeleri arasında İç Anadolu Bölgesinde 4. sırada yer alırken Ankarada 2. Sırada yer aldı.

ORC Araştırma Şirketi tarafından son 2 yılın en başarılı belediye başkanları anketi sonuçlandı. Başkan Ramazan Şimşek ilçe belediyeleri arasında İç Anadolu Bölgesinde 4. sırada yer alırken Ankarada 2. Sırada yer aldı.

Çalışma 19 Mart- 7 Nisan tarihleri arasında 30 büyükşehirde 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde toplam 27 bin 160 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Göreve geldiği ilk günden bu zaman dilimine kadar yaptığı başarılı çalışmaları ile Gölbaşılıların sevgisini kazanan hayata geçirdiği projeler ile Ankaranın incisi Gölbaşının değerine değer katan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek  İç Anadolu Bölgesinde 4. Sırada yer alırken Başkent Ankarada 2. Sırada yer aldı.   Ankara sıralamasında Ramazan Şimşek i sırasıyla Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan izledi.

Yerel Yönetimler Performans Araştırması En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde İç Anadolu Bölgesinde birinci olan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yüzde 63.4lük orana sahip olurken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yüzde 586lık başarı oranına sahip oldu. 31 Mart 2019da aldığı yüzde 542 oy oranını yüzde 586 oranına taşıyan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Göreve geldiğimiz gün içimizde var olan ilçemize hizmet etme aşkının aynı heyecanla devam ettiğinden şüpheniz olmasın. İlçemize hizmet aşkıyla çıktığım yolda devraldığım bayrağı arşa çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyetimizin Başkentine yakışır hizmetleri ve projelerimizi hayata geçireceğiz. 2021 yılında daha çok çalışan daha çok üreten ve daha çok hemşerimize dokunan bir Gölbaşı göreceksiniz ifadelerini kullandı.

Yüzde 44 oranında yaşanan artışa dair de değerlendirmelerde bulunan Başkan Şimşek Geride bıraktığımız 2020 senesinde ülkemiz ve dünya zorlu bir sınav verdi. Bu süreç bizlere her şeyin başının sağlık olduğunu bir kez daha gösterdi. Zaman zaman hayatın telaşına kapılıp unuttuğumuz imece gibi milli değerlerimizi bizlere hatırlattı. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor salgınla mücadelemizi de aynı şuurla sürdürmemizi temenni ediyor bugüne kadar Gölbaşına hizmet eden herkese teşekkürlerimi iletiyorum dedi.

YENI PROJELERIMIZ YOLDA

Gölbaşını yeni projelerle buluşturmaya devan edeceklerini anlatan Başkan Ramazan Şimşek Gölbaşımızın değerine değer katacak birçok projeyi 2021 yılında da hayata geçireceğiz. Turizm cenneti ilçemiz gün geçtikçe sanayisi kültürü ekonomisi ile büyüyecek diyerek sözlerini noktaladı.

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17 Nis 2021 - 15:35 - Belediyeler

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