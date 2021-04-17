Fenerbahçe'de Maç Öncesi Şok! Teknik Ekipte Koronavirüs Çıktı!

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testlerinde 1 kişinin sonucu pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Medipol Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde, teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Testi pozitif sonuçlanan kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.