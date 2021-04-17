17 Nis 2021 - 16:46- Spor

Fenerbahçe'de Maç Öncesi Şok! Teknik Ekipte Koronavirüs Çıktı!

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi kötü haber geldi. Futbolcular ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin sonucunda bir kişi pozitif çıktı. Detaylar haberimizde...