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17 Nis 2021 - 16:46- Spor G: 17 Nis 2021 - 17:21

Fenerbahçe'de Maç Öncesi Şok! Teknik Ekipte Koronavirüs Çıktı!

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Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi kötü haber geldi. Futbolcular ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin sonucunda bir kişi pozitif çıktı. Detaylar haberimizde...

Ali Kurt
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Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testlerinde 1 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Medipol Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde, teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Testi pozitif sonuçlanan kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı belirtildi.
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17 Nis 2021 - 16:46 AA İstanbul- Spor

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