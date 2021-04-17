Yalan Dünya dizisindeki Vasfiye Teyze rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, COVID-19'a yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç oyuncu, yeni tip Koronavirüs testini kastederek, "Pozitif :(" mesajını paylaştı.
Gonca Vuslateri'nin paylaşımı kısa sürede etkileşim yağmuruna tutulurken, çok sayıda hayranı 'geçmiş olsun' mesajı yazdı.
17 Nis 2021 - 21:15- Magazin Güncelleme: 17 Nis 2021 - 21:16
Gonca Vuslateri Koronavirüs'e yakalandı
Oyuncu Gonca Vuslateri'nin, yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yalan Dünya dizisindeki Vasfiye Teyze rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, COVID-19'a yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç oyuncu, yeni tip Koronavirüs testini kastederek, "Pozitif :(" mesajını paylaştı.
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.