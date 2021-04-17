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17 Nis 2021 - 21:15- Magazin G: 17 Nis 2021 - 21:16

Gonca Vuslateri Koronavirüs'e yakalandı

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Oyuncu Gonca Vuslateri'nin, yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıktı.
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Yalan Dünya dizisindeki Vasfiye Teyze rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, COVID-19'a yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç oyuncu, yeni tip Koronavirüs testini kastederek, "Pozitif :(" mesajını paylaştı.

Gonca Vuslateri'nin paylaşımı kısa sürede etkileşim yağmuruna tutulurken, çok sayıda hayranı 'geçmiş olsun' mesajı yazdı.
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17 Nis 2021 - 21:15 - Magazin

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