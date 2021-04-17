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17 Nis 2021 - 22:25- Spor G: 17 Nis 2021 - 22:26

İngiltere Federasyon Kupası'nda ilk finalist Chelsea

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Manchester City'yi 1-0 yenen Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale yükseldi.
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Manchester City'yi 1-0 yenen Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale yükseldi. Turnuvadaki ilk yarı final müsabakasında, kupayı 8 kez müzesine götüren Chelsea ile 6 şampiyonluğu bulunan Manchester City karşılaştı.

Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ziyech'in 55. dakikadaki golüyle kazanan Chelsea, adını finale yazdırdı. Chelsea'nin finaldeki rakibi, yarınki Leicester City-Southampton maçının ardından belli olacak.
# Chelsea, futbol, İngiltere Federasyon Kupası, Manchester City

17 Nis 2021 - 22:25 AA Ankara- Spor

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