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18 Nis 2021 - 21:24- Spor G: 18 Nis 2021 - 21:25

Fenerbahçe, zirve takibinde hata yapmadı

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Sarı-lacivertliler, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indirdi
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Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve takibinde hataya yer vermedi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek puan farkını 2'ye düşürdü.

Müsabakanın 18. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, 40. dakikada Attila Szalai'nin golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 57. dakikada Dimitris Pelkas'ın jeneriklik golüyle öne geçti. Medipol Başakşehir'de 60. dakikada Mahmut Tekdemir ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kalırken, 87. dakikada Harun Tekin, Visca'nın penaltısını kurtararak takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü müsabakayı 2-1 kazanarak hataya yer vermedi ve liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

- Szalai golünü Altay'a hediye etti

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, attığı golü kaleci Altay Bayındır'a hediye etti.

Müsabakanın 40. dakikasında takımına beraberliği getiren golü kaydeden Szalai, golden sonra kaleci Altay'ın formasını göstererek arkadaşına moral verdi.

Altay, hafta içinde el bileğinden sakatlanmıştı.

Szalai, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından sonra Medipol Başakşehir deplasmanında da gol atarak ligdeki sayısını 2'ye çıkardı.

- Pelkas gol sayIsını 6'ya çıkardı

Fenerbahçe'nin Yunanistanlı futbolcusu Dimitris Pelkas, bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti. Gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Pelkas, mücadelenin 57. dakikasında takımını öne geçiren gole imza koydu.

Pelkas, bu 6 golün 5'ini ise deplasmanda kaydetti.

- Ozan Tufan sağ beke çekildi

Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, maçın son bölümünde sağ bekte görev yaptı. Müsabakanın 76. dakikasında Nazım Sangare, yerini Sinan Gümüş'e bırakırken, Ozan Tufan kalan bölümde sağ bek oynadı.

# fenerbahçe, futbol, süperlig, lig

18 Nis 2021 - 21:24 AA İstanbul- Spor

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