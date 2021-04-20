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20 Nis 2021 - 13:30- Spor G: 20 Nis 2021 - 13:42

Avrupa Süper Ligi Başkanı Perez: "Futbolu Kurtarmaya Geldik!"

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Dün futbol dünyası adeta savaş alanına dönmüştü. UEFA, FIFA ve Avrupa'nın bir çok ülkesinden üst üste gelen tepkilerle birlikte Lig kararından geri adım atılmamıştı. Lig Başkanı Perez yaptığı açıklama ile "Futbolu kurtarmaya geldik. Ya kurtaracağız ya da 2024'te hepimiz öleceğiz. Değişiklik isteyen kulüplerin durumu bu" "Eğer UEFA ile anlaşabilirsek Avrupa Süper Ligi'ne ağustosta başlamak istiyoruz yoksa bir yıl daha bekleriz" dedi. İşte detaylar...

Ali Kurt
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İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında ciddi bir tartışma başlatan "Avrupa Süper Ligi" girişiminin ilk başkanı Florentino Perez, "Futbol devrim yaşamak zorunda. Hepimiz harap olduk." dedi.

Real Madrid Kulübünün başkanı olan ve Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı seçilen Perez, İspanya'da bir özel televizyonun spor programına konuk oldu.

"Futbolu kurtarmaya geldik. Ya kurtaracağız ya da 2024'te hepimiz öleceğiz. Değişiklik isteyen kulüplerin durumu bu." diye konuşan Perez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı futbol kulüplerinin ekonomik kaybının 5 milyar avro olduğunu savundu.

Perez, "Futbolda durum çok kritik." ifadesini kullanarak, Avrupa Süper Ligi projesi ile yapmak istediklerinin 2000 yılında basketbolda kurulan Avrupa Ligi ile benzer bir girişim olduğunu kaydetti.

Perez, "Son 2, 3 yıldır ekonomik zorluklar yaşıyoruz. Pandemi bizi daha fazla tahammül edemeyeceğimiz bir duruma getirdi. Eğer UEFA ile anlaşabilirsek Avrupa Süper Ligi'ne ağustosta başlamak istiyoruz, yoksa bir yıl daha bekleriz. Herkesle yakınlaşmaya, kendimizi daha iyi anlatmaya çalışıyoruz. Süper Lig henüz tamamlanmış bir proje değil, belki de yapamayız. Futbolda dönem farklı, eskisi gibi değil. Ben hiçbir ekonomik çıkar gütmüyorum. Futbol tehlikede ve diğer kulüpler ile birlikte onu kurtarmak için çalışıyorum. Bu tabii ki nasıl yapılırsa yapılsın şeklinde değil. En azından şimdilik değil." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi'nde 2024'te başlayacak yeni format saçma bir şey"

"Avrupa Süper Ligi, zenginler için değil futbolu kurtarmak için" diyen Perez, "Futbolun başındakiler (UEFA'yı kastederek) hayatın değiştiğini, 10 yıl önceki durumun olmadığını, futbolda karşılığını vermemiz gereken yeni nesil geldiğini bilmek zorunda. Eğer Şampiyonlar Ligi ile devam edersek zamanla ilgi azalacak ve bitecek. Şampiyonlar Ligi'nde 2024'te başlayacak yeni format saçma bir şey." yorumunda bulundu.

Avrupa Süper Ligi'ne girmeyi Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un kabul etmediği iddialarına da cevap veren Perez, "Ne Paris Saint-Germain'i ne de iki Alman kulübünü davet ettik. Ama biz kimseyi bu projeden ihraç etmedik. Ama 50 kulüp olamayız. Parayı verecek olan kulüpler bu ligde her hafta kendi aralarında oynayacak, değişmeyen 15 kulüp olacak. Bazıları diğer ligleri bitireceğimizi söylüyor. Böyle bir ortak görüş yok." diye konuştu.

"(UEFA Başkanı Ceferin'e) Hakaret eden bir başkan istemiyoruz. Şeffaflık istiyoruz"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Juventus Kulübü Başkanı ve Avrupa Süper Ligi Başkan Yardımcısı Andrea Agnelli'ye ilişkin kullandığı ifadeleri de eleştiren Perez, "Bir UEFA başkanının yapamayacağı bir şey varsa o da Agnelli'ye yaptığı gibi hakaret etmektir. UEFA değişmek zorunda. Hakaret eden bir başkan istemiyoruz. Şeffaflık istiyoruz. Hepimiz değişiyoruz ve iyi yönde değişiyoruz. Ceferin'in söyledikleri Avrupa'nın demokratik tavrıyla örtüşmeyen ifadeler. Toplumun iyiliği için bu tip sözler kullanılmaz." değerlendirmesini yaptı.

 "Milli maçlarda her zaman bu kulüplerin (Avrupa Süper Ligi'ndeki) futbolcularının oynaması gerek diye bir kural yok"

Futbolda değişmesi gereken çok şey olduğunu vurgulayan Perez, Avrupa Süper Ligi'nde forma giyen futbolcuların milli takımlarında oynayamayacaklarına ilişkin UEFA ve FIFA'dan gelen açıklamalara, "Çok fazla maç oynanıyor. Öyle milli maçlar var ki insanlar bu karşılaşmaların nasıl kazanıldığını bile bilmiyor. Futbolcuların bile anlamadığı turnuvalar var. Bu gerçek. Milli maçlarda her zaman bu kulüplerin (Avrupa Süper Ligi'ndeki) futbolcularının oynaması gerek diye bir kural yok. Bunlar değişmeli." şeklinde konuştu.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, yaptıkları ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in ilk başkanı olacağı Avrupa Süper Ligi'nin başkan yardımcılarının da Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli ve Manchester United Kulübü Başkanı Joel Glazer olacağı bildirilmişti.

15 kurucu kulüp (şimdilik sadece 12'si açıklandı) ve 5 değişen davetli kulübün olması planlanan Avrupa Süper Ligi'nin ağustos ayında başlaması ve maçlarını hafta içinde oynaması öngörülüyor.

Bu girişim, futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) başta olmak üzere futbol federasyonları, politikacılar ve spor yazarlarından tepki almıştı.

UEFA ve FIFA yetkilileri, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplerin her türlü UEFA organizasyonundan ve ulusal liglerinden ihraç edilebileceğini, bu turnuvada oynayan futbolcuların da milli takımlarında bir daha forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

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20 Nis 2021 - 13:30 AA - Spor

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