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20 Nis 2021 - 14:14- Spor G: 20 Nis 2021 - 14:15

Real Madrid'de Rekor Zarar! Ekonomik Kriz 400 Milyon Avroya Sebep Oldu!

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Avrupa Futbolunda yaşanan Lig tartışmaları sürerken, Aynı zamanda Kurucu Lig Başkanı olan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez: "Çok şey kazandık ama yeniden harekete geçmek ve heyecanı geri getirmek gerekiyor. Mevcut ekonomik şartlarda bu kolay değil ama benim üzerinde çalıştığım husus bu" "Geçen yıl bütçemiz 800 milyon avroydu ama salgından dolayı 4 aylık dönemde (mart-haziran) 700 milyon avroya düştü. Bu yıl 400 milyona indirdik. İki sezon arasında 400 milyon avroluk kaybımız var"

Ali Kurt
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İspanya'nın Real Madrid kulübünün başkanı Florentino Perez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik krizden dolayı iki yılda 400 milyon avroluk kayıplarının olduğunu ve takımda değişikliğe ihtiyaç olsa da transferde sabırlı olacaklarını söyledi.

Perez, İspanyol televizyonu La Sexta'da yayınlanan bir spor programına katılarak, kulübüyle ilgili gündemdeki sorulara cevap verdi.

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e dönebileceği iddialarına net bir şekilde "hayır" diyerek kapıyı kapatan Perez, "Juventus ile sözleşmesi var. Cristiano'yu çok severim, bize çok şey kattı ama dönmesinin bir anlamı yok." ifadesini kullandı.

İspanyol basınının uzun zamandır gündeme getirdiği Kylian Mbappe (Paris Saint Germain) ve Erling Haaland (Borussia Dortmund) ile ilgili transfer iddialarına da cevap veren Real Madrid başkanı şunları söyledi:

"Her ikisi de çok iyi futbolcular. Sokakta beni görenler (Başkan, Mbappe'yi transfer et) diyor. Bende onlara (sakin olun) diyorum. Mbappe ile görüşmedim. Sözleşmesini yenilemek isteyip istemediğini bilmiyorum. Benim yaptığım, Madrid'in futbolda bulunduğu yerden düşmemesi. Ancak şu da var ki, 900 milyon avro gelir elde ederken şimdi 600 milyon avroya indik. Mbappe'den konuşmuyorum ama Madrid'in bir değişikliğe ihtiyacı var. Çok şey kazandık ama yeniden harekete geçmek ve heyecanı geri getirmek gerekiyor. Mevcut ekonomik şartlarda bu kolay değil ama benim üzerinde çalıştığım husus bu. Dünyanın sürekli değişime ihtiyacı var."

Perez, "Geçen yıl bütçemiz 800 milyon avroydu ama salgından dolayı 4 aylık dönemde (mart-haziran) 700 milyon avroya düştü. Bu yıl 400 milyona indirdik. İki sezon arasında 400 milyon avroluk kaybımız var." dedi.

Diğer yandan sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımda kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan Sergio Ramos'un durumundaki belirsizliğin devam ettiğini dile getiren Perez, "Onu çok severim ama çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Gerçekçi olmamız gerek. Şu anda her şey kötü. Şu anda sezonun bitmesini düşünüyoruz, sonra ne olacağına bakacağız. Çok şeyler olabilir. Çok fazla futbolcudan bahsediyoruz. Jovic ve Odegaard gibi bazıları kendileri ayrılma istedi." açıklamasında bulundu.

Real Madrid Başkanı, takımın en formda oyuncularından olan 20 yaşındaki Vinicius Junior için ise "Ona dokunulmaz, satılık değil." yorumunu yaptı.

Zinedine Zidane ile ilgili "Bir efsane. Sahip olduğumuz en iyi teknik direktör." diyen Perez, "Onun da benim gibi basın toplantılarına dayanamayan bir kişiliği var. Bizimle olmaktan memnun. Onun da söylediği gibi bu işler asla bilinmez ama devam eden bir sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.

Yenileme çalışmalarının devam ettiği Santiago Bernabeu Stadı'nın gelecek yıl sonuna doğru tamamlanacağını kaydeden Perez, "Şanslıyız, Madrid'in merkezinde bir stadımız var. Havaalanına kadar her yere bağlantısı var. Yılda 25 maç oynuyoruz ama yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra başka aktiviteler için her gün kullanılabilecek duruma gelecek ve bu bize çok fazla gelir sağlayacak." şeklinde görüş belirtti.

Perez ayrıca Lionel Messi'nin Barcelona'da devam etmesini istediğini söyleyerek, "Büyük bir futbolcu. Madrid-Barça maçlarının sadece İspanya'da oynanması, milyonlarca kişinin izlediği bir lüks. Örneğin Manchester City-Manchester United maçlarında bu olmuyor." değerlendirmesini yaptı.

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20 Nis 2021 - 14:14 AA - Spor

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