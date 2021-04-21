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21 Nis 2021 - 00:20- Spor G: 21 Nis 2021 - 00:21

Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor

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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, kulübünün de desteklediği "Avrupa Süper Ligi" oluşumuna, sosyal medyadan tepki gösterdi. Manchester City "Avrupa Süper Ligi" projesinden çekileceğini açıkladı.
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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, kulübünün de desteklediği "Avrupa Süper Ligi" oluşumuna, sosyal medyadan tepki gösterdi.

Henderson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan hoşlanmadık ve gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu, bizim ortak duruşumuz. Bu kulübe ve taraftarlarına kayıtsız, şartsız bağlıyız. Asla yalnız yürümeyeceksin." ifadelerine yer verdi.

Henderson'ın takım arkadaşları Trent Alexander-Arnold ve James Milner da aynı ifadeleri, Twitter hesaplarından paylaştı.

Paylaşım, projenin kurucuları arasındaki İngiliz kulüplerinden Chelsea ve Manchester City'nin "Avrupa Süper Ligi"nden çekileceği haberlerinin ardından geldi.

Manchester City "Avrupa Süper Ligi" projesinden çekileceğini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, "Avrupa Süper Ligi" projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Manchester City Futbol Kulübü, Avrupa Süper Ligi oluşumundan resmi çekilme prosedürlerini yürürlüğe koymuştur." denildi.

# Avrupa Süper Ligi, futbol, Jordan Henderson, Liverpool, Manchester City

21 Nis 2021 - 00:20 AA Ankara- Spor

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