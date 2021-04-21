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21 Nis 2021 - 01:12- Siyaset G: 21 Nis 2021 - 01:13

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kabinede iki yeni bakanlık geldi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Nis 2021 - 01:12 AA Ankara- Siyaset

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