21 Nis 2021 - 01:12- Siyaset

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kabinede iki yeni bakanlık geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.