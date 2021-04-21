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21 Nis 2021 - 11:18- Kültür - Sanat G: 21 Nis 2021 - 11:19

Ankara'da Camiler ramazanda yeniden mukabele halkalarıyla buluştu

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Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camilerde sürdürülemeyen mukabele geleneği, bu ramazanda ülke genelindeki tüm camilerde genç yaşlı herkesin katılımıyla ifa ediliyor Camilerde teravih namazı kılınamaması nedeniyle ramazan hüzünlü idrak edilirken, sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde bir araya gelinen camilerde Kur'an-ı Kerim okumanın ve dinlemenin huzuru yaşanıyor Hacı Bayram Camisi baş imam hatibi Ahmet Karalı: "Ramazan-ı şerifin olmazsa olmazlarından mukabele-i şerifin bu sene camilerimiz
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Türkiye genelinde camilerde geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ifa edilemeyen 14 asırlık mukabele geleneği, bu ramazanda genç yaşlı herkesin katılımıyla sürdürülüyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler nedeniyle geçen yıl camilerde rahmet ve bereket ayı ramazanda mukabele geleneği devam ettirilemedi.

"Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele, bu yıl ülke genelinde tüm camilerde yaşatılıyor.

Sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde camilerde bir araya gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okumanın huzurunu yaşıyor. Mukabeleye katılanlar, din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim'i takip ediyor, bilmeyenler de okunan ayetleri dinliyor.

Namaz vaktine yakın yoğun kalabalığın oluştuğu camilere aileleriyle gelen çocuklar, sesleri ve neşeleriyle mekanı daha anlamlı kılıyor.

Camilerde bu sene de Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravih namazının kılınamaması nedeniyle ramazan hüzünlü şekilde idrak eden vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in sünneti olan ve yaklaşık 1400 yıldır devam eden mukabele geleneğine katılarak ramazanın feyzinden istifade ediyor.

- Başkentte tüm camilerde mukabele programları yapılıyor

Bu kapsamda Ankara'nın merkezi yerlerindeki Hacı Bayram, Melike Hatun, Kocatepe, Aslanhane ve Taceddin Sultan camileri başta olmak üzere kent genelindeki tüm camilerde mukabele programları yapılıyor.

Hacı Bayram Camisi baş imam hatibi Ahmet Karalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda yapılması gereken ibadetlerden birinin de Kur'an-ı Kerim okumak, onu anlamak ve hayata tatbik etmek olduğunu belirtti.

Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camilerde mukabele programlarının yapılmadığını ancak bu sene yapılabildiğini hatırlatan Karalı, şunları kaydetti:

"Hacı Bayram Camimizde görevli hocalarımızla beraber ikindi namazından önce mukabele-i şerif okunuyor ve cemaatimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Mukabeleyi takip eden cemaatimiz genç ve yaşlı erkek-kadın cemaatimizden oluşmakta. Bazı kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'den, bazıları ezberden, bazıları da dinleyerek takip ediyor. Dolayısıyla ramazan-ı şerifin olmazsa olmazlarından mukabele-i şerifin bu sene camilerimizde okunmasından dolayı Rabbimize hamdediyoruz."

Mukabeleye katılan vatandaşlardan Serhat Alagöz ise geçen yıl camilerde teravih namazları kılınamadığını ve mukabele programlarının yapılamadığını belirterek, "Bu yıl mukabele yapılıyor. Çok mutluyuz, memnunuz. Rabb'im tez zamanda bu salgın felaketinden ülkemizi, devletimizi kurtarsın." ifadesini kullandı.

- Mukabele geleneği nedir

Bakara suresinin 185. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında indirilmeye başlandığı belirtiliyor.

Ayrıca İslam inancına göre, Hazreti Muhammed ile Cebrail Aleyhisselam'ın karşılıklı Kur'an okuduğu rivayet ediliyor. Bundan dolayı bu ayda camiler, Kur'an kursları ve evlerde bir araya gelen vatandaşlar, bu ibadeti ifa ediyor.

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21 Nis 2021 - 11:18 AA Ankara- Kültür - Sanat

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