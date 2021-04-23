Haberler Ankara Haberler Ankara
23 Nis 2021 - 02:32- Siyaset G: 23 Nis 2021 - 02:33

"Aldatıcı Reklamlar" nedeniyle petrol şirketlerine dava

ABONE OL Google News Sayfamız

New York Belediyesi, büyük petrol şirketlerine "aldatıcı reklamları" nedeniyle dava açtı
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

New York Belediyesi, Tüketicinin Korunması Yasasını aldatıcı reklamlarla ihlal ettiği için dünya devi petrol şirketleri aleyhine dava açtığını duyurdu. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve Şirket Danışmanı James E. Johnson, New York Şehri Tüketicinin Korunması Yasasını gerçek olmayan ilan ve tanıtım çalışmalarıyla ihlal ettiği için Exxon, Shell, BP ve Amerikan Petrol Enstitüsü aleyhine dava açtığını bildirdi.

New York Belediyesinin internet sayfasından yapılan duyuruda, söz konusu petrol şirketleri için "Yakıtlarının daha temiz ve emisyon azaltıcı olduğu doğrultusunda gerçek dışı beyanlarla tüketicileri sistematik ve kasıtlı olarak yanlış yönlendiriyorlar." şeklinde suçlayıcı ifadeler yer aldı.

Duyuruda, Blasio'nun, "Çocuklarımız iklim değişikliğinden uzak bir dünyada yaşamayı hak ediyor. Onlara umut vermek ve iklim değişikliğini yoluna sokmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Büyük şirketlere mesajım: Mahkemede görüşmek üzere." sözlerine de yer verildi.

Davanın, New York Eyaleti Yüksek Mahkemesinde açıldığı belirtilirken, dava dosyasında sanıkların, satışa sunduğu ürünlerin çevreye zarar vermeyeceği yönünde ikna edecek şekilde yanıltıcı promosyon yapmaları, küresel ısınmaya karşı kendilerini kurumsal liderler olarak tanıtmaları gerekçe olarak sunuldu.

Nisan başına, New York Belediyesinin BP, Chevron Corp, ConocoPhillips, Exxon ve Shell aleyhine açtığı bir başka dava Federal Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

# New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York Belediyesi, petrol şirketlerine açılan davalar, petrol şirketlerinin çevreyi kirletmesi, Aldatıcı Reklam

23 Nis 2021 - 02:32 AA - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
40 ülke liderinin katılacağı İklim Zirvesi yarın başlıyor mask
40 ülke liderinin katılacağı İklim Zirvesi yarın başlıyor
CHP'li Engin Altay'ın skandal sözlerine peş peşe sert tepkiler! mask
CHP'li Engin Altay'ın skandal sözlerine peş peşe sert tepkiler!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kabinede iki yeni bakanlık geldi mask
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kabinede iki yeni bakanlık geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan konferansı ramazan ayı sonrasına ertelendi" mask
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan konferansı ramazan ayı sonrasına ertelendi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın mezarlarını ziyaret etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın mezarlarını ziyaret etti
KKTC'de Kur'an kursları, laiklik ilkesi gereğince kapatılmasına tepki mask
KKTC'de Kur'an kursları, laiklik ilkesi gereğince kapatılmasına tepki
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor'da Bir Değil Tam İki Diskalifiye! Ünlüler Takımı Paramparça Oldu, Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! Adada Tüm Dengeler Değişiyor... mask
Survivor'da Bir Değil Tam İki Diskalifiye! Ünlüler Takımı Paramparça Oldu, Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! Adada Tüm Dengeler Değişiyor...
Survivor'da Çok Acil Durum! Alarmlar Çalmaya Başladı, O Yarışmacı Son Dakika Kararıyla Veda Ediyor! Bir Gecede Oldu... mask
Survivor'da Çok Acil Durum! Alarmlar Çalmaya Başladı, O Yarışmacı Son Dakika Kararıyla Veda Ediyor! Bir Gecede Oldu...
Müge Anlı Sonunda Delirdi! Canlı Yayında Dalga Geçilince Taş Üstünde Taş Bırakmadı, ATV Yıkıldı! Stüdyo Darmaduman Oldu... mask
Müge Anlı Sonunda Delirdi! Canlı Yayında Dalga Geçilince Taş Üstünde Taş Bırakmadı, ATV Yıkıldı! Stüdyo Darmaduman Oldu...
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Hastanelik Oldu! Ortalık Fena Halde Karıştı, Programdan Ayrılmak Zorunda Kaldı! Meğer Perde Arkasındaki Sır… mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Hastanelik Oldu! Ortalık Fena Halde Karıştı, Programdan Ayrılmak Zorunda Kaldı! Meğer Perde Arkasındaki Sır…
Acun Ilıcalı Sinirlenip, Rest Çekip Kalemini Kırmıştı! O İsim Açıklama Yaptı, Tekrar mı Geliyor? Survivor Çalkalanıyor... mask
Acun Ilıcalı Sinirlenip, Rest Çekip Kalemini Kırmıştı! O İsim Açıklama Yaptı, Tekrar mı Geliyor? Survivor Çalkalanıyor...
Savaşçı Dizisinin Berk Oktay’ı Yeniden Time Döndü! Meğer İşin Aslı Çok Farklıymış! Gündem Fena Çalkalanıyor! Bundan Sonrası Kıyamet… mask
Savaşçı Dizisinin Berk Oktay’ı Yeniden Time Döndü! Meğer İşin Aslı Çok Farklıymış! Gündem Fena Çalkalanıyor! Bundan Sonrası Kıyamet…

GALERİ

AK Parti logosunu 23 Nisan için değiştirdi mask
AK Parti logosunu 23 Nisan için değiştirdi
Ankara'da 23 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 23 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 23 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 23 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Camdaki Kız Dizisinin Güzelinden Evlilik Açıklaması! Nikah Masasına Mı Oturuyor? Bu Açıklama Dengeleri Değiştirir! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinin Güzelinden Evlilik Açıklaması! Nikah Masasına Mı Oturuyor? Bu Açıklama Dengeleri Değiştirir! Neler Oluyor?
Hande Erçel Çileden Çıkarttı! Milyonlar Artık Saklanılan Şeylerden İrite Oldu! Tek Tek Takipçileri Çıkıyor! "İşkence Gibi İlişki!" mask
Hande Erçel Çileden Çıkarttı! Milyonlar Artık Saklanılan Şeylerden İrite Oldu! Tek Tek Takipçileri Çıkıyor! "İşkence Gibi İlişki!"
Akıncı silahlandı! Bayraktar AKINCI TİHA 12'den vurdu mask
Akıncı silahlandı! Bayraktar AKINCI TİHA 12'den vurdu
Savaşçı Dizisinin Berk Oktay’ı Yeniden Time Döndü! Meğer İşin Aslı Çok Farklıymış! Gündem Fena Çalkalanıyor! Bundan Sonrası Kıyamet… mask
Savaşçı Dizisinin Berk Oktay’ı Yeniden Time Döndü! Meğer İşin Aslı Çok Farklıymış! Gündem Fena Çalkalanıyor! Bundan Sonrası Kıyamet…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL