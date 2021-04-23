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23 Nis 2021 - 13:57- Spor G: 23 Nis 2021 - 13:58

Fenerbahçe Online Divan Kuruluna Hazırlanıyor! Toplantı Sosyal Medyada Yayınlanacak!

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Pandemi ile birlikte toplantılarda değişmeye başladı. Futbol dünyasında artan vakalardan dolayı Fenerbahçe Kulübü de değişikliğe gitti. Yüksek divan kurulu toplantısını online olarak 24 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak. Toplantı, FB TV ile kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanacak.

Kulübün tüzüğü uyarınca bu toplantıda yapılması gereken yüksek divan kurulu başkanlık seçimi de koronavirüs salgını kapsamında alınan idari kararlar nedeniyle gelecek yıla ertelenmişti.
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23 Nis 2021 - 13:57 AA İstanbul- Spor

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