Fenerbahçe Online Divan Kuruluna Hazırlanıyor! Toplantı Sosyal Medyada Yayınlanacak!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak. Toplantı, FB TV ile kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanacak.
Kulübün tüzüğü uyarınca bu toplantıda yapılması gereken yüksek divan kurulu başkanlık seçimi de koronavirüs salgını kapsamında alınan idari kararlar nedeniyle gelecek yıla ertelenmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.