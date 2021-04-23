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23 Nis 2021 - 16:37- Spor G: 23 Nis 2021 - 16:38

Hakem Abdulkadir Bitigen Tokyo Yolcusu! FIFA'dan Görevlendirme Geldi!

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VAR Sisteminin deneyimi hakemimize yeni görevler getirdi. FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen, 2021 yılını ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki futbol maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak.

Ali Kurt
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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, olimpiyatlardaki futbol müsabakaları için 25 orta hakem, 50 yardımcı hakem ve 20 VAR hakemi görevlendirildi.

51 farklı ülkeden seçilen isimler arasında Abdulkadir Bitigen de yer alırken, FIFA kokartlı hakemin VAR'da görev yapacağı belirtildi.
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23 Nis 2021 - 16:37 AA İstanbul- Spor

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