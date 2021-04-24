Fenerbahçe'de Değişim Sesleri Geliyor! Seçim 29-30 Mayıs'ta!

Fenerbahçe Kulübü, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan genel sekreter Burak Kızılhan, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceğini ifade etti.
Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.