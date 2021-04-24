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24 Nis 2021 - 13:20- Spor G: 24 Nis 2021 - 13:30

Fenerbahçe'de Değişim Sesleri Geliyor! Seçim 29-30 Mayıs'ta!

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Fenerbahçe Kulübü Başkanlık Seçimine hazırlanıyor. Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısında tarihlerin belli olduğu seçimler 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Ali Kurt
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Fenerbahçe Kulübü, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan genel sekreter Burak Kızılhan, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı.
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24 Nis 2021 - 13:20 AA İstanbul- Spor

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