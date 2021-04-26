Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Lyon'u 3-2 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi takım 20. dakikada Slimani ve 35. dakikada Fonte'nin kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti.

Lille'de 45+1. dakikada sahneye çıkan Burak Yılmaz, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu ve fark 1'e indi: 1-2. Karşılaşmanın 60. dakikasında beraberlik golü David'den geldi: 2-2.

Burak Yılmaz, 85. dakikada Yusuf Yazıcı'nın gol pasıyla Lille'e galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-3.

Mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılan Lille, puanını 73'e yükselterek liderliğini korudu. Lyon ise 67 puanda kaldı. Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 80. dakikada oyuna girdi.