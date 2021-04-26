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26 Nis 2021 - 22:13- Spor G: 26 Nis 2021 - 22:14

Formula 1'de "sprint yarışları" dönemi başlıyor

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2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu sezon belirlenecek 3 yarışta, yeni format "sprint yarışları" uygulanacak.
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2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu sezon belirlenecek 3 yarışta, yeni format "sprint yarışları" uygulanacak.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) yöneticileri ve F1 takımlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda oy birliğiyle alınan kararla, sprint yarışları uygulamasına bu sezon 3 yarışta yer verileceği belirtildi.

Buna göre, söz konusu uygulama, bu sezon iki Avrupa ve bir Avrupa dışındaki etap yarışlarında uygulanacak. Bu pistler ise daha sonra açıklanacak.

Sprint yarışları, cuma günü antrenman turları ve cumartesi günü sıralama turlarında uygulanacak. 60 dakikalık ilk antrenman turunun ardından sprint yarışı gerçekleştirilecek ve elde edilen dereceler, cumartesi günü düzenlenecek sıralama turlarındaki sırayı belirleyecek.

Cumartesi günü sıralama turlarında 100 kilometreden fazla sürecek sprint yarışı ise pazar günkü yarışın sıralamasını belirleyecek. Sprint yarışlarında pit-stop zorunlu olmayacak ve ilk 3'te tamamlayanlar, sırasıyla 3, 2 ve 1 puanla ödüllendirilecek.
# 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası, FIA, Sprint yarışları, Uluslararası Otomobil Federasyonu

26 Nis 2021 - 22:13 AA Ankara- Spor

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