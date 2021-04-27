Ankara'da Taksici esnafına Ramazan desteği

Pandemi sebebiyle bir buçuk yıldır sosyal yardımlara ağırlık veren YenimahalleBelediyesi taksici esnafına da destek oldu.Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasına bağlı 70 taksi durağı temsilcisine duraklarda dağıtılmak üzere 582 Ramazan kolisi teslim edildi.

Ramazan ayının başlamasıyla sosyal yardım ağını daha da genişleten belediye ekipleri gerek derman market aracılığıyla gerek HalkKart gerekse Yenikart uygulamalarıyla ihtiyacı olan tüm vatandaşlarına destek olurken bir yandan da evlere yemek yardım kolisi hastane bahçelerinde çorba ve kumanya dağıtmaya devam ediyor.

TAKSICI ESNAFINDAN YAŞARA TEŞEKKÜR

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak'ın katılımıyla ilki Havacılar Taksi Durağındayapılan gıda yardımlarından memnun olduklarını ifade eden taksici esnafı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşara teşekkür etti. Şoför esnafı adına konuşan Başkan Vekili Cengiz KavlakBöylesi zorlu bir dönemde esnafımıza destek veren Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sağolsun pandemi döneminde de her türlü desteği eksik etmedi. Ramazan ayında da zorda olan arkadaşlarımıza yardım elini uzattı yanımızda olduğunu gösterdi dedi.