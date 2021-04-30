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30 Nis 2021 - 03:26- Siyaset G: 30 Nis 2021 - 03:27

E-ticarette ramazan bereketi

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Pandemi kapsamında alınan önlemlerin ardından uygulanan saat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı, hem e-ticaretteki satış adetlerini hem de alışverişin zaman dilimini değiştirirken, ramazan ayında neredeyse tüm ürün gruplarının satışlarında artış yaşandı.
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Pandemi önlemlerinin ardından marketlerin erken saatlerde kapanmasıyla çoğu kişi alışverişlerini yapmak için soluğu e-ticarette aldı. Evden çalışanların dahi mesai bitiminden sonra gıda alışverişi yapabilmeleri için yeterli zamanı bulamamaları, söz konusu hareketliliği daha da artırdı. Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital’in verilerine göre; en aktif e-ticaret saatleri 19:00-22:00 iken Ramazan ayında bu zaman aralığı 23:00-04:00 olarak değişti. Önceki yıllarda hız ve kolaylık sebebi ile tercih edilen e-ticaret alışverişi, 2020’nin Ramazan ayında olduğu gibi bu yılın aynı döneminde de yükselişe geçti. E-ticaret alışverişinde yaşanan yükselişte en büyük pay ise mobil uygulamalara ait.

Pandeminin şirketlerin dijital dönüşüm hızını geçen yıl 6 kat artırdığını, söz konusu yükselişin bu yıl da devam edeceğini anlatan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, “Kargo ve lojistik sektörüne yatırımlar arttı. Tüm bunlarla birlikte tüketici alışkanlıkları değişti, online’da harcadığımız süre de arttı. Ayrıca büyük zincir marketlerin yanı sıra küçük zincir marketlerin de eve teslim hizmetine geçmesi kullanıcıların e-ticaretteki seçeneklerini de artırdı. Ramazan ayında e-ticarette yaşanan hareketliliğin yalnızca bir alanda değil neredeyse tüm sektörlere yansıdığını söylemek mümkün” diye konuştu. 

Sedat Kılıç, genellikle kadınların e-ticaret siteleri üzerinden daha fazla alışveriş yaptığı düşünülse de TÜİK’in 2020 bilişim teknolojileri verilerine göre erkeklerin satın alma oranlarının kadınlara göre yüzde 7 daha fazla olduğunu söylerken, “Bu dönemde özellikle akşam mesai saatlerinden sonra ve gece yapılan alışveriş oranı arttı” açıklamasını yaptı.

# Ramazan, e-ticaret, satış

30 Nis 2021 - 03:26 Bursa- Siyaset

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E-ticarette ramazan bereketi mask
E-ticarette ramazan bereketi
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