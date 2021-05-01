01 May 2021 - 13:20- Spor

Süper Lig'de Denizlispor Son Çıkmazda! Galip Gelemezse Lig'e Veda Edecek!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek Denizlispor son çıkmazda. Ev sahibi olduğu maçta galip gelememesi durumunda lige veda edecek. İşte detaylar...