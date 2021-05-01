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01 May 2021 - 13:20- Spor G: 01 May 2021 - 13:31

Süper Lig'de Denizlispor Son Çıkmazda! Galip Gelemezse Lig'e Veda Edecek!

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek Denizlispor son çıkmazda. Ev sahibi olduğu maçta galip gelememesi durumunda lige veda edecek. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
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Süper Lig'in 39. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, galip gelememesi halinde lige veda eden ilk takım olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Ligde son 4 haftaya 28 puanla son sırada giren yeşil-siyahlı ekibin yarınki müsabakada kazanamaması halinde Süper Lig'den düşmesi kesinleşecek.

Yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Marvin Bakalorz yarın forma giyemeyecek.

Geçen sene Yukatel Denizlispor'da görev yapan teknik direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı 42 puanlı Çaykur Rizespor, son 4 haftaya düşme hattındaki Kasımpaşa'nın 5 puan önünde 13. sırada girdi.

Ligin ilk yarısındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.
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01 May 2021 - 13:20 AA İzmir- Spor

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